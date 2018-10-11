Внимание! Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам

Я нашел ошибку
Главные новости: 
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».
«Аэропорту «Смышляевка» грозит банкротство
На участие в конкурсе заявились три компании – «ЭкоСтройРесурс», «Экоресурсповолжье» и «Волжский камень».
Три компании подали заявки на участие в конкурсе по выбору регионального оператора ТКО
На данный момент среди российских участников по количеству заявок лидирует Центральный федеральный округ (37,4%).
За первые сутки после старта регистрации на конкурс «Лидеры России» получено 24 308 заявок
Сейчас поставлена задача сосредоточить максимально возможное количество рабочих и спецтехники для более оперативного принятия мер по устранению возникших аварийных ситуаций на некоторых участках теплотрасс и восстановлению благоустройства по таким адресам
В Самаре более 97% жилых домов подключили к отоплению
Спасатели использовали резиновую лодку и, с помощью верёвки, доставили тело к берегу, где в 23:30 передали погибшего сотрудникам МВД.
Под Южным мостом рыбак обнаружил тело утонувшего мужчины в 15 метрах от берега
Сложность в поисках заключалась в том, что мужчины не всегда выходили на связь со спасателями, а также не могли точно сказать, где именно они находятся и путались в ориентирах.
Спасатели всю ночь искали двух мужчин, которые потерялись в лесу, рядом с посёлком Яблоневый овраг
В Самарской области состоится целевой прием граждан по вопросам оформления инвалидности
Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
сегодня  Четверг, 11 октября, 18:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 66.18
-0.22
EUR 76.07
-0.14
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Внимание! Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам

11 октября 2018 14:04
12021
Внимание! Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам
Внимание!
Государственным и муниципальным органам (учреждениям), индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам, зарегистрированным на территории Самарской области, осуществляющим обработку персональных данных.

На основании пункта 1 части 3 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области (далее - Управление), являясь уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, информирует о необходимости направить в адрес Управления уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное статьей 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Образец уведомления об обработке персональных данных и методические рекомендации по его заполнению размещены на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций www.pd.rkn.gov.ru, а также на сайте Управления http://63.rkn.gov.ru/directions/p3152.

Уведомление об обработке персональных данных направляется один раз за время деятельности организации, не влечёт за собой каких-либо затрат и дополнительных обязательств. Проверить наличие Вашей организации в Реестре можно на Портале персональных данных: www.pd.rkn.gov.ru. Поиск рекомендуется осуществлять по ИНН. За непредставление уведомления об обработке персональных данных предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)), которая влечет штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Согласно ч 2.1 ст. 25 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» операторы, которые осуществляли обработку персональных данных до 1 июля 2011 года и уже занесены в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, обязаны представить в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных информационное письмо о внесении изменений в реестр, содержащее сведения, указанные в пунктах 5, 7.1, 10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»" а с 1 сентября 2015 года с учетом требований статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в информационно-телекоммуникационных сетях» - сведения о месте нахождения базы данных информации, содержащей персональные данные граждан Российской Федерации.

Телефон «горячей линии» для операторов, осуществляющих обработку персональных данных: 8 (846) 250-05-83, 250-05-82

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
11 октября 2018  14:04
Внимание! Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам
Внимание! Государственным и муниципальным органам, индивидуальным предпринимателям, юридическим и физическим лицам
Информация о необходимости направить уведомление об обработке персональных данных. Экономика региона
12020
11 октября 2018  11:39
Самарской области нужны квалифицированные рабочие
Самарской области нужны квалифицированные рабочие
На профобласть «Рабочий персонал» сейчас приходится 19% от общего числа всех вакансий. Экономика региона
122
10 октября 2018  13:03
Утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области
Утверждено Положение о государственной инспекции финансового контроля Самарской области
Управление по контролю в сфере закупок Самарской области переименовывается в государственную инспекцию финансового контроля. Экономика региона
244
Весь список
Финансы и Банки
11 октября 2018  10:28
Поволжский банк рассказал о digital технологиях в сфере недвижимости
Поволжский банк рассказал о digital технологиях в сфере недвижимости
Представители профессионального сообщества собрались вместе, чтобы обсудить основные тенденции развития рынка. Финансы и Банки
137
10 октября 2018  10:40
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
Акция проходит с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Финансы и Банки
236
9 октября 2018  11:39
Сбербанк запустил акцию на карты Аэрофлот Участники акции могут выиграть до 300 000 миль на поездку мечты.
Сбербанк запустил акцию на карты Аэрофлот
Участники акции могут выиграть до 300 000 миль на поездку мечты. Финансы и Банки
446
Весь список
Строительство
11 октября 2018  13:54
Квартал с Вальдорфской школой в Самаре выставили на торги
В квартале нет памятников культурного наследия. Строительство
103
10 октября 2018  10:37
Чиновники заметили самострой на ул. Куйбышева в Самаре спустя годы Разрешение на эти работы не выдавалось.
Чиновники заметили самострой на ул. Куйбышева в Самаре спустя годы
Разрешение на эти работы не выдавалось. Строительство
208
8 октября 2018  13:32
В Самаре началась реставрация хоральной синагоги
В Самаре началась реставрация хоральной синагоги
Меценаты уже выделили на ремонт 232 миллиона рублей. Строительство
244
Весь список
Материалы и технологии
6 октября 2018  09:34
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
Различные цвета отражателя света – как использовать и в каких случаях
 Когда профессиональный фотограф сталкивается с ярким солнечным светом, то использует в этом случае светоотражатель или лайт-диск. Компактные отражатели без... Материалы и технологии
173
26 сентября 2018  18:37
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
Почему выбирают квартиры в новостройках Рязани
 Для тех, кто решил приобрести квартиру в Рязани, стоит обратить внимание на жилье в новостройках. Вы сможете  посмотреть  все новостройки Рязани -... Материалы и технологии
122
21 сентября 2018  22:54
Производство малых архитектурных форм
Производство малых архитектурных форм
 Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными компонентами. Эти «мелочи» на равных правах с более внушительными... Материалы и технологии
95
Весь список
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
661
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1952
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1847
Весь список
Бизнес
11 октября 2018  18:38
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».
«Аэропорту «Смышляевка» грозит банкротство
О намерении обратиться с таким заявлением в суд объявил «Самарагорэнергосбыт».  Бизнес
0
8 октября 2018  22:02
Сумма сделки составила около $1 млрд.
Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП
Сумма сделки составила около $1 млрд.  Бизнес
284
2 октября 2018  22:53
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.
Как полиция США случайно помогла МВД РФ перекрыть наркотрафик "Белого китайца"
Она накрыла крупнейший за последнее время этнический картель, производивший синтетические наркотики и продававший их в десятки стран за биткоины.  Бизнес
471
Весь список


Новости компаний
11 октября 2018  13:30
АВТОВАЗ 11 октября начал серийное производство LADA XRAY Cross
О ценах и комплектациях пока не сообщается. Новости компаний
94
11 октября 2018  13:14
В конце октября в Самаре вновь откроется магазин Lush
Он разместился в торговом центре «Мега Самара». Новости компаний
137
11 октября 2018  10:59
В банкротство оператора площадки 4 ГПЗ в Самаре включаются не чуждые ему структуры
Размер требований «УСТ-офисная недвижимость» составляет 230,1 млн рублей. Новости компаний
137
11 октября 2018  10:16
Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг мальков толстолобика Завод в обязательном порядке заботится о восстановлении окружающей среды.
Сызранский НПЗ выпустил в Волгу более 500 кг мальков толстолобика
Завод в обязательном порядке заботится о восстановлении окружающей среды. Новости компаний
130
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
608
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
478
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
413
Весь список
Транспорт
11 октября 2018  14:58
Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию
Обновлённая версия внедорожника будет продаваться не только с "механикой", но и с "автоматом".  Транспорт
99
11 октября 2018  12:28
В Самаре временно меняются схемы движения автобусных маршрутов, следующих по ул. Ново-Садовая На участке устраняют коммунальную аварию.
В Самаре временно меняются схемы движения автобусных маршрутов, следующих по ул. Ново-Садовая
На участке устраняют коммунальную аварию. Транспорт
228
11 октября 2018  09:46
В Самаре участок Московского шоссе планируют открыть для свободного проезда 12 октября Ранее там прорвало трубу с горячей водой.
В Самаре участок Московского шоссе планируют открыть для свободного проезда 12 октября
Ранее там прорвало трубу с горячей водой. Транспорт
161
10 октября 2018  12:35
В среду, 10 октября, будет закрыто движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре Там произошла коммунальная авария.
В среду, 10 октября, будет закрыто движение на участке улицы Ново-Садовой в Самаре
Там произошла коммунальная авария. Транспорт
927
Весь список


Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
220
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
229
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
606
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
506
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
901
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15935
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
532
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1051
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1074
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2146
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1566
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1737
Весь список

Мероприятия
Большой этнографический диктант пройдет в Самарской области на 58 площадках
В Самаре пройдет XXIII Международный фестиваль «Кино-детям»
В Самарском университете пройдет Фестиваль науки NAUKA 0+
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные