Власти одобрили лишь 15% заявок на получение «дальневосточного гектара»
21 апреля 2017 15:00
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За время действия закона об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе («закон о дальневосточном гектаре»), подписанного президентом 1 мая 2016 года, власти выделили россиянам свыше 12,4 тыс. участков в регионе, сообщил РБК заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. 85% участков получили жители Дальнего Востока, главным образом Приморского и Хабаровского краев и Республики Саха-Якутия. Также активно подавали заявки Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край, перечислил Качаев.
Закон, вступивший в силу 1 июня 2016 года, дает право физическому лицу безвозмездно получить 1 га на территории Дальневосточного федерального округа. По истечении пяти лет землю можно получить в собственность, если она будет осваиваться в течение этого срока. До 1 октября 2016 года программа распространялась только на жителей пилотных девяти районов, до 1 февраля 2017 года — на жителей Дальнего Востока, после этой даты — на всех граждан России.
Всего желание бесплатно получить гектар в крупнейшем федеральном округе России выразили около 84 тыс. человек, отметил Сергей Качаев. Таким образом, на текущий момент удовлетворено менее 15% поданных заявок, подсчитал РБК. «Остальные находятся на рассмотрении или по ним уже есть отказы», — пояснили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. По закону срок рассмотрения заявки не должен превышать 33 дней.
Как утверждает Качаев, количество отказов постепенно уменьшается: до февраля 2017 года было отклонено 30% заявок, а в марте — только 17%. Основной причиной отказов является нарушение прав третьих лиц, пояснил замминистра.
Согласно закону только 25% территории Дальнего Востока, где плотность населения составляет один человек на 1 кв. км, могут быть задействованы в программе, отметил Качаев. Оставшиеся 75% не соответствуют условиям, описанным в законе: земли должны быть свободны от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В частности, не могут предоставляться в пользование земли охотничьих угодий, которые, в частности, занимают около 80–85% территории Приморского края и Еврейской автономной области.
Полностью, по словам замминистра, приостановлено выделение участков на Курильских островах. Это связано в том числе с ограничениями, налагаемыми законом «Об особо охраняемых природных территориях». При том что получить бесплатную землю на Курилах хотят около 700 человек.
Сейчас Минвостокразвития подготовило поправки в закон, уточняющие основания для исключения участков из программы. Как обещает Качаев, это должно увеличить количество доступных по программе земель.
По статистике Минвостокразвития, основной вид использования «дальневосточного гектара» — это индивидуальное жилищное строительство (около 43%). Каждый пятый участник программы (20%) готов заниматься сельским хозяйством, а 7% намерены использовать землю в рекреационных целях.
Дальний Восток по всей России
Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов планирует внести в Госдуму законопроект, распространяющий программу по бесплатной раздаче земли на всю Россию, сообщило «РИА Новости» в четверг, 20 апреля.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законопроект «расширяет действие ФЗ-119 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков…», устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России». Как указывает автор проекта, законопроект преследует несколько целей: вовлечь население в сельскохозяйственную деятельность, решить проблему заселения отдаленных территорий и начать активно использовать миллионы гектаров земли.
В Минвостокразвития к идее отнеслись скептически. Прежде чем распространять закон о безвозмездном выделении гектара на другие регионы России, стоит подождать некоторое время, чтобы посмотреть, как работает программа на Дальнем Востоке, и сделать выводы, сказал Сергей Качаев.
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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