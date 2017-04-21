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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Власти хотят разрешить Крыму взимать с приезжих курортный сбор до 100 рублей в сутки

21 апреля 2017 16:54
182
В нынешнем виде правило коснется не только туристов, но и всех, кто приезжает на курорты по делам, например командированных.
Как сообщает РБК, правительство готово провести эксперимент, разрешив властям Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев, брать курортный сбор до 100 руб. за каждые сутки пребывания приезжих старше 18 лет. Соответствующий законопроект в понедельник, 17 апреля, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа, которое разработало этот проект, подтвердила, что по итогам обсуждения на правкомиссии было поддержано внесение законопроекта на рассмотрение правительства, но с учетом поступивших предложений.

Текущая версия законопроекта предполагает максимально широкий круг потенциальных плательщиков сбора, включая туристов, которые останавливаются у физлиц, и работников в командировке, но исключая льготные категории граждан, следует из текста законопроекта (есть у РБК) и слов источников, знакомых с обсуждением инициативы.

Не только гостиницы

Курортный сбор будет взиматься в «объектах размещения» приезжих, следует из текста законопроекта. А объектами размещения предложено считать не только официальные гостиницы и жилые помещения, «предназначенные для оказания гостиничных услуг и услуг по временному коллективному или индивидуальному размещению или обеспечению временного проживания», но и здания и помещения, «в которых фактически оказываются такие услуги», сказано в документе. Взимать сборы с пр​​иезжих предложено гостиницам, индивидуальным предпринимателям и зарегистрированным в налоговой службе физлицам, которые оказывают гостиничные услуги или услуги по временному размещению приезжих (включая временное предоставление им в пользование жилых помещений, в том числе в частных домах). Такие ИП и физлица, а также гостиницы получат статус «операторов курортного сбора». Они будут обязаны не только взимать сборы с приезжих, но и перечислять их в региональные бюджеты. Региональные власти включат таких операторов в специальный реестр и обяжут регулярно отчитываться о полученных и перечисленных в бюджет сборах.

Уплачивать сбор должны все люди, находящиеся в «местах размещения» (гостиницах, квартирах и частных домах) дольше 24 часов, за исключением льготников, следует из законопроекта. Освободить от курортного сбора предложено, в частности, Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, участников и инвалидов Отечественной войны, чернобыльцев, семипалатинцев и инвалидов I и II групп, а также детей до 18 лет и студентов. Кроме того, плату не предполагается брать с людей, которые постоянно живут и работают на территории эксперимента, а также имеют там собственное жилье. Региональные власти получат право расширить перечень льготников.

Доказывать наличие льготы приезжие должны будут, предоставив оригиналы соответствующих документов «операторам курортного сбора» — сотрудникам гостиниц, ИП, а также владельцам снятых ими квартир или жилых домов. Те должны будут отдельно отчитываться властям о таких льготниках. В подтверждение уплаты сбора приезжий должен будет получить специальный документ от оператора сбора. Этот документ будет ему выдан в завершение пребывания в «объекте размещения», следует из законопроекта. Документ предполагает и введение ответственности за неисполнение закона о курортном сборе — она будет установлена специальными законами регионов, в которых будет проводиться эксперимент.

Предполагается, что эксперимент по введению курортного сбора продлится пять лет — с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. Максимальную сумму платежа предложено установить в размере 100 руб. за каждые сутки, но в зависимости от сезона, продолжительности пребывания на курорте, значения и местонахождения курорта величину сбора будет разрешено снижать до нуля. Например, министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий говорил в феврале, что Крым предлагает ограничить период сбора тремя летними месяцами, передавало «РИА Новости».

Точную величину сбора, а также порядок его уплаты и категории граждан, которые смогут находиться в курортных местностях бесплатно, установят власти курортных регионов. Сборы с туристов будут поступать в бюджеты регионов и через специально созданные бюджетные фонды направляться на развитие курортной инфраструктуры. По окончании эксперимента — в 2023 году — правительство должно будет сделать вывод о целесообразности введения курортного сбора на всей территории России, который должен быть представлен Совету Федерации и Госдуме.

Со всех приезжих

В случае принятия закона под его действие подпадут не только туристы, но и командированные​​, а также спортсмены, которые тренируются на спортивных базах в Сочи, рассказал источник РБК, присутствовавший на заседании правкомиссии. Некоторые участники заседания даже опасались, что из-за эксперимента сократится представительство, в частности, на Сочинском экономическом форуме — суточные чиновников немногим больше предполагаемого курортного сбора, говорит собеседник РБК.

Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин (один из авторов инициативы введения курортного сбора в 2014 году) подтвердил информацию о том, что обсуждаемый курортный сбор будет распространяться на любых приезжих. «В том числе и на командированных», — уточнил он в разговоре с РБК. То, что курортный сбор может быть распространен на более широкую категорию граждан, не только отдыхающих, РБК подтвердил также источник на туристическом рынке. «Это обсуждается», — сказал он.

«Одно из предложений, озвученных на заседании правкомиссии, касалось перечня лиц, освобождаемых от курортного сбора. Данный вопрос наряду с другими предложениями в настоящее время прорабатывается», — сообщила РБК пресс-служба Минкавказа.

Хотя законопроект одобрен, правкомиссия признала аргументы критиков серьезными, ответственным за проект чиновникам из правительственного департамента культуры и Минкавказа поручено дополнительно проконсультироваться по поводу законопроекта со Счетной палатой, говорит источник РБК. Кроме того, по его словам, департаменту культуры поручено доложить о замечаниях к законопроекту вице-премьеру Ольге Голодец.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал РБК, что поддерживает взимание курортного сбора, но видит проблему с его администрированием. «Идентификация туриста — это достаточно сложное дело. Где его идентифицировать? В объектах размещения? Согласен, если они дают данные и в стоимость своих услуг включают курортный сбор. [...] В аэропорту спрашивать, куда человек прилетел — он скажет, что в гости, к родным прилетел», — сказал Аксенов. При этом, по его мнению, взимать курортный сбор со всех приезжающих не следует. «Это неправильно», — подчеркнул политик.

Сколько собирают с туристов за границей

В Нью-Йорке туристический налог составляет 13,25% от стоимости номера, плюс $2 за ночь.

В Вене городской налог в размере 3,2% от стоимости номера взимается в течение первых трех месяцев пребывания в городе. От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние, а также молодежь, проживающая в общежитиях.

В Амстердаме и Берлине размер туристического налога составляет 5% от стоимости номера в сутки. При этом в немецкой столице сбор взимается в первые три недели пребывания в городе.

В Праге ставка местного налога составляет 15 крон (около 35 руб.) на человека за каждый день пребывания, кроме дня прибытия. От уплаты налога освобождаются люди моложе 18 и старше 70 лет.

В Лиссабоне налог в размере €1 в сутки начисляется в течение первых семи дней пребывания, дети до 18 лет от его уплаты также освобождаются.

В Брюсселе городской налог варьируется от €2,15 до €8,75 в сутки в зависимости от условий проживания.

В Берне туристический налог состоит из трех частей: налог на проживание (1 франк), транспортный сбор (1,5 франка) и курортный сбор. Курортный сбор для отелей и апартаментов варьируется от 2,5 до 6 франков, для общежитий и хостелов — от 1,25 до 3 франков. При этом оплата транспортного сбора дает право на получение проездного, который предоставляет право на бесплатный трансфер в аэропорт, а также поездки на общественном транспорте в центре Берна. Дети до 6 лет освобождаются ото всех выплат.

Туроператоры сомневаются

Представители туристической отрасли, опрошенные РБК, относятся к инициативе скептически. Любое увеличение цены негативно сказывается на потребителе — особенно сейчас, когда выездной туризм снова начал наращивать обороты, в том числе за счет открытия Турции, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Курортный сбор действует в некоторых странах мира, но для россиян с их текущей тенденцией к экономии это не самая удачная идея, подтверждает директор по связям с общественностью компании «Tez Tour Россия» Лариса Аханова. Сейчас туристы готовы уйти к другому агентству из-за разницы в цене пакетного тура всего в 1 тыс. руб. А сбор на семью из нескольких человек или, например, для приезжающих на санаторно-курортное лечение в Ставропольский край может составить «существенную сумму», рассуждает Аханова. Средняя путевка на лечение составляет 21 день, напоминает она.

Как заявил РБК представитель Ростуризма, курортный сбор «по своему размеру должен быть необременительным для туриста и ни в коем случае не приводить к сколь-либо ощутимому удорожанию туристского продукта». Кроме того, важно сделать механизм сбора, учета и использования средств абсолютно прозрачным: туристы должны понимать, куда идут заплаченные ими деньги, и видеть наглядный результат, отметил представитель ведомства, напомнив, что назначение сбора — улучшение туристической инфраструктуры. Инициатива сработает, если средства, собранные с туристов, получится направить именно на развитие инфраструктуры в регионах — сейчас российские курорты действительно нуждаются в этом, говорит гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

По оценкам Дмитрия Горина и генерального директора агентства Pososhok.ru Кирилла Фаминского, сейчас около 40% путешественников бронируют отели и авиабилеты самостоятельно. При этом, по мнению Фаминского, если речь идет не о турпакетном отдыхе, администрировать курортный сбор затруднительно. В туристических зонах хорошо развит частный теневой сектор, который не платит налоги и не будет взимать с туристов сбор, добавляет начальник отдела развития туристических услуг «Связной Трэвел» Андрей Осинцев. Изменения могут только негативно сказаться на выборе традиционных средств размещения при планировании отдыха, заключает Осинцев.

«Есть обоснованный риск, что доля организованного туризма начнет снижаться. Люди в целях экономии предпочтут ехать отдыхать самостоятельно, снимая «койко-место» у бабушек», — признает генеральный директор Национальной туристической компании «Интурист» Виктор Тополкараев. По его мнению, «изыскивать средства для развития курортов необходимо», но, возможно, иными способами. В частности, за счет «стимулирования формирования и приобретения пакетных туров», говорит топ-менеджер. За счет того, что цепочка предоставления подобных услуг полностью прозрачна, в краткосрочной перспективе это «позволит повысить общую сумму собираемых налогов от туризма как на федеральном, так и на региональном уровне», уверен Тополкараев.

Турпоток в Крым по итогам 2016 года вырос на 21,2% по сравнению с 2015 годом, до 5,57 млн человек, а курорты Краснодарского края приняли около 15,8 млн человек, по данным местных администраций. Алтайский край, согласно официальной статистике, посетили 2 млн туристов, а Ставропольский — 1,3 млн. При этом, по статистике Pososhok.ru, средняя продолжительность отдыха на курортах составила семь дней, а командировок — три-четыре дня. По данным «Интуриста», самая популярная продолжительность тура — десять дней.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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Комментарии



Экономика региона
21 апреля 2017  16:54
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