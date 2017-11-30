Власти Самарской области закупят на 4 миллиона рублей букетов
30 ноября 2017 10:26
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Департамент управления делами губернатора Самарской области и правительства Самарской области объявил конкурс на поставку цветочной продукции.
Почти 2,4 млн рублей из областного бюджета планируется потратить на покупку букетов и корзин живых цветов: роз, ирисов, хризантем, гвоздик и т. д. Речь идет более чем о 25 тысячах цветков, плюс упаковочная пленка и фетр, корзины.
Больше всего будет закуплено гвоздик - 6000 цветков, и роз - 17000, сообщает Самру.ру.
Кроме того, еще 1,7 млн рублей направят на покупку цветов на городском уровне - похожие торги проводит и муниципальное бюджетное учреждение Самары "Центр информационно-хозяйственного обеспечения".
Цветы будут поставлять в течение 2018 года.
Фото pixabay.com.
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