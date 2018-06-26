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Владельцы независимых АЗС: «Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа»

26 июня 2018 19:36
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Глава Независимого топливного союза сообщил о проблемах на топливном рынке.
Результатом налогового маневра, предполагающего снижение экспортной пошлины и рост НДПИ, и диспаритета розничных и оптовых цен на бензин в ряде регионов может стать банкротство независимых АЗС. Об этом заявил глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов, передает РБК.

«Если стране не нужны независимые АЗС, пусть правительство формирует программу их выкупа», — сказал Баженов на круглом столе о проблемах топливного рынка в Торгово-промышленной палате.

Вертикально интегрированные нефтяные компании не заинтересованы в покупке малых АЗС, которые расположены в местах, где мало машин и продается сравнительно мало бензина, добавил он. При этом, по его словам, в некоторых отдаленных регионах крупным нефтяным компаниям размещать свои заправки невыгодно.

По его словам, из-за разницы в цене в 2 руб. на литр топлива независимые АЗС уже потеряли клиентов, которые теперь предпочитают заправляться на заправках, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, способным удерживать более низкие цены.

Для того чтобы не допустить банкротства малых АЗС, государство также может отпустить розничные цены на топливо и взять на себя ответственность за наполнение оптового рынка либо перейти к непосредственному регулированию цен на топливо «по всей цепочке». «Однако та система нерыночна и неэффективна в долгосрочной перспективе», — отметил Баженов.

С тезисом Баженова о скором закрытии независимых АЗС согласилась представитель независимых АЗС в Саратовской области и совладелец сети заправок GP Vympel Екатерина Савкина. По ее словам, заправки этой сети могут закрыться примерно через месяц. «20 АЗС по области уже не работают. Причина: диспаритет розничных и оптовых цен и убытки 3–5 руб. на литре», — рассказала она.

По ее словам, бюджет одной только Саратовской области из-за закрытия независимых АЗС в год может недополучить 165 млн руб. налогов. Всего в Саратовской области работают 232 независимых заправщика и 126 АЗС, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям. При этом увеличатся бюджетные затраты на выплаты сотрудникам обанкротившихся предприятий — на 7 млн руб. в месяц, привела она предварительную оценку.

Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать обязательство крупных нефтяных компаний оказывать небольшим АЗС услуги по хранению топлива, считает Максим Дьяченко, председатель правления «Совета по товарным рынкам» (объединяет независимых трейдеров топлива). По его словам, это позволяло бы независимым АЗС накапливать запасы на низких оптовых ценах, хеджируя свои риски и устраняя риски дефицита топлива.

​Это не первый раз, когда представители независимых АЗС предупреждают о последствиях мер правительства для стабилизации цен на бензин. Ранее НТС подсчитал, что в России 60% (или 15 тыс.) заправок приходится на независимые АЗС. В случае ухода независимых сетей наступит окончательная монополизация рынка, которая неминуемо повлечет за собой рост цен, предупреждали заправщики.

К маю 2018 года в России резко подскочили цены на бензин (с января по май они выросли более чем на 7%, обогнав инфляцию в 4,5 раза). На это повлияло несколько причин — в частности, рост мировых цен на нефтепродукты, а также многочисленные неплановые повышения акцизов на топливо. В результате этих процессов российский внутренний рынок стал менее привлекателен для нефтяников, чем экспорт.

Для борьбы с ростом цен на топливо правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин на 2 тыс. руб., с 7,7 тыс. руб. за тонну, и на дизельное топливо — на 3 тыс. руб., с 11,2 тыс. руб. за тонну, а также отменило запланированное на 1 июля повышение акцизов примерно на 700 руб. Нефтяные компании, в свою очередь, пообещали заморозить цены на заправках по состоянию на 30 мая.

При этом в оптовом сегменте стабилизации цен не произошло, указывали независимые заправщики, так как соглашение правительства с крупнейшими нефтяными компаниями этот сегмент не затрагивало. ​


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Комментарии



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