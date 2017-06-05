Виктор Сазонов: «Деньги будут выделятся только тогда, когда проект реконструкции того или иного объекта будет утвержден на общем собрании жильцов многоквартирного дома».

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«Все жители , я думаю, с понимаем относятся к тому, что одно из главных направлений, которое влияет на качество жизни человека, каждой семьи это то, что вокруг него происходит. Мы давно ставили вопрос о необходимости федеральной программы в рамках развития вопросов, связанных с улучшением городской среды. В конечном итоге этот вопрос решен и во всех субъектах РФ за счет федеральных средств будет реализовываться эта задача. Безусловно, здесь будут вкладываться и деньги субъекта, но существенная поддержка пойдет именно из федерального бюджета. Что касается нашего региона, нам выделено 127 млн рублей по 2017 году. Это долгосрочный проект, он будет реализовываться до 2022 года. И благодаря совместным поступлениям из областного и федеральным бюджетам нам удастся много сделать. В региональной казне у нас предусматривается 1 млрд 200 млн рублей на эти цели. Из всех этих денег у нас две трети идет на благоустройство дворов — это большой объем работ: и дороги внутри дворов, и детские, и спортивные площадки, места отдыха. И одна треть средств идет на парки и скверы. Например, в этом году выделено более 70 млн рублей на благоустройство парка Металлургов. Мы должны сейчас объединиться — все депутаты — и провести большую совместную работу с жителями районов. Деньги будут выделятся только тогда, когда проект реконструкции того или иного объекта будет утвержден на общем собрании. Это будет решение самих жителей. И вот этот проект на федеральном уровне позволит нам значительно улучшить наши дворы, скверы и в целом преобразить города и населенные пункты».