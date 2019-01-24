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Версия обвинения по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» подтверждается свидетелями

24 января 2019 19:06
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Версия обвинения по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» подтверждается свидетелями
16 – 18 января 2019 года в Комсомольском районном суде Тольятти продолжился допрос свидетелей по уголовному делу о хищении 86 млрд руб. у ОАО «Тольяттиазот» в 2008–2011 гг. Обвиняемыми по делу проходят совладельцы «ТОАЗа» – Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт-Ведемайер. Через подконтрольные владельцам «ТОАЗа» офшорные фирмы обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.

В среду, 16 января свои показания давали работники экспортного отдела «ТОАЗа» и бывшего главного бухгалтера завода. Свидетели путались в показаниях, ссылались на забывчивость и особенности своей памяти, утверждали, что не помнят совершенно ничего о своей работе.
На следующий день допросили работника «Уралхима» Антона Михайлова о его поездке на Британские Виргинские острова с целью поиска представителей офшорных компаний, на которых числится мажоритарный пакет акций «ТОАЗа». Параллельно суд ознакомился с вещественным доказательством – компакт-диском с фильмом об указанной поездке, а также допросил переводчика, который подтверждал произведенный перевод с английского на русский язык.

Работники «Уралхима» пояснили суду, что отправились в поездку, чтобы попытаться выйти на переговоры с настоящими собственниками мажоритарного пакета акций «ТОАЗа» и заключить акционерное соглашение для совместного эффективного управления заводом.
Визит представителей «Уралхима» удивил работников офшорных компаний, поскольку общеизвестно, что на Британских Виргинских островах на юридических адресах находятся лишь номинальные офисы и абонентские ящики офшорных компаний. Также там присутствовали секретари, которые сообщили, что могут лишь передать какую-либо информацию для акционеров «ТОАЗа». Фактически же акционеры «ТОАЗа» и их законные представители на островах отсутствуют.

Эти доказательства в очередной раз подтвердили позицию государственных обвинителей о том, что за специально созданной сетью офшорных компаний (корпоративной вуалью) скрывались реальные собственники «ТОАЗа». С помощью этой правовой конструкции утаивался от миноритарных акционеров факт аффилированности между ОАО «ТОАЗ» и компанией Nitrochem Distribution AG.

Затем на допрос вызвали представителя «Уралхима» Андрея Ермизина, который перед началом допроса передал суду доказательства наличия между компанией Nitrochem Distribution AG и ОАО «ТОАЗ» эксклюзивных отношений сроком на 20 лет. Суду были переданы Долгосрочный контракт на поставку аммиака на 20 лет, содержащий нотариальные печати о заверении и оригинальные печати самого ОАО «ТОАЗ».

18 января допрашивали тогдашнего Коммерческого директора «ТОАЗа» Судникову Галину Евгеньевну и начальника экспортного отдела «ТОАЗа» Тарасенко Любовь Кузьминичну.

Эти свидетели занимают руководящие должности в «ТОАЗе», поэтому им было известно всё о ценообразовании на аммиак и карбамид, который «ТОАЗ» передавал в пользу подконтрольного швейцарского трейдера компании Nitrochem Distribution AG. На часть вопросов они отвечать отказались, ссылаясь на положения ст. 51 Конституции РФ, поскольку показания по определённым вопросам могли навредить самим свидетелям. На вопросы суда и защиты о возможности подтвердить данные в ходе следствия показания Тарасенко и Судникова также отказались отвечать, ссылаясь на положения ст. 51 Конституции РФ.

Допрос Судниковой завершился эмоциональным взрывом свидетеля – в ходе судебного заседания она предъявила претензии находящемуся в зале суда адвокату Денису Симачеву, который, как правило, готовил всех свидетелей как перед допросом в суде, так и на предварительном следствии.

Денис Симачев, по утверждению одного из ранее допрошенных свидетелей, является координаторам защиты подсудимых – семьи Махлаев.
Претензии свидетеля Судниковой к Денису Симачеву свелись к тому, что он ее фактически бросил перед судебным заседанием и не проводил соответствующую подготовку для допроса.

Следует отметить, что все свидетели, которые готовились к допросу Денисом Симачевым, на следствии и в суде постоянно ссылались на забывчивость, а некоторые заявляли, что не помнят даже то, что было вчера.

В любом случае, все показания свидетелей (каждого в своей части) в целом подтвердили позицию государственного обвинения и помогли суду составить полную и достоверную картину совершенного преступления.

В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. в 2008–2011 гг. путем продажи по заниженным ценам основной продукции завода швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.
TLTgorod 
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Комментарии



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