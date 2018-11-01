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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

ВМФ России получит 17 подводных беспилотников

1 ноября 2018 20:33
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Глубоководные аппараты будут выполнять задачи различного назначения в разных климатических зонах.
Президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что в рамках концепции развития ВМФ на следующие 20 лет разрабатывается 17 новых беспилотных подводных лодок, сообщает life.ru со ссылкой на РИА "Новости". По словам главы ОСК, одним из главных преимуществ беспилотных подводных аппаратов будет огромный запас хода. Отдельные образцы техники смогут преодолевать расстояния до 80 тыс. километров.

Кроме уникальных энергетических установок, позволяющих "обогнуть" земной шар несколько раз подряд, беспилотные подводные лодки получат новые технологии систем наведения и захвата цели, локаторы и новое вооружение. При этом от традиционных схем движения — передачи энергии от реактора через редуктор на гребной винт — российские судостроители могут отказаться. Глава ОСК отметил, что одной из разработок в этой области является уникальный беспилотник-глайдер, построенный с учётом совершенно другой технологии.

"Мы смотрим на то, что происходит в мире, в том числе на глайдеры, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов"
Алексей Рахманов

17 разных проектов, по данным источника Лайфа в ОПК, разрабатываются с целью обеспечения максимальной оперативности ВМФ в случае возникновения как боевых, так и сугубо гражданских задач. Отмечается, что подводные глубоководные аппараты разрабатываются прежде всего для исследовательских и разведывательных задач, однако в линейке подводных беспилотников ОСК имеются и разведывательно-ударные машины.

Похожие аппараты в России давно построены. Уже известно, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон", созданный в рамках проекта океанской многоцелевой системы "Статус-6", может быть оснащён ядерной боевой частью с мощностью до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Особенностью беспилотников этого типа является энергетическая установка — небольшой ядерный реактор, способный обеспечить дальность хода до 10 тыс. километров. Такие средства доставки ядерного заряда практически невозможно перехватить — благодаря энергетической установке аппарат сможет подходить к цели на межконтинентальную дальность на глубине до тысячи метров, а скорость хода при этом составит 110–130 километров в час.

Для разведывательных целей в России построены и испытаны глубоководные аппараты "Клавесин-2Р-ПМ", способные проводить разведку как в "тёплых" районах, так и в условиях арктических широт. Другим направлением работ ОСК на ближайшие годы, по словам источника Лайфа в ОПК, станут беспилотные аппараты для проведения поисково-спасательных операций, таких как спасение экипажей подводных лодок и подъём особо опасных грузов с больших глубин. 



Фото © Минобороны РФ/life.ru
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