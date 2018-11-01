ВМФ России получит 17 подводных беспилотников
1 ноября 2018 20:33
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Кроме уникальных энергетических установок, позволяющих "обогнуть" земной шар несколько раз подряд, беспилотные подводные лодки получат новые технологии систем наведения и захвата цели, локаторы и новое вооружение. При этом от традиционных схем движения — передачи энергии от реактора через редуктор на гребной винт — российские судостроители могут отказаться. Глава ОСК отметил, что одной из разработок в этой области является уникальный беспилотник-глайдер, построенный с учётом совершенно другой технологии.
"Мы смотрим на то, что происходит в мире, в том числе на глайдеры, когда подводные аппараты могут двигаться без дозаряда батарей на расстояние до двух экваторов"
Алексей Рахманов
17 разных проектов, по данным источника Лайфа в ОПК, разрабатываются с целью обеспечения максимальной оперативности ВМФ в случае возникновения как боевых, так и сугубо гражданских задач. Отмечается, что подводные глубоководные аппараты разрабатываются прежде всего для исследовательских и разведывательных задач, однако в линейке подводных беспилотников ОСК имеются и разведывательно-ударные машины.
Похожие аппараты в России давно построены. Уже известно, что беспилотный подводный аппарат "Посейдон", созданный в рамках проекта океанской многоцелевой системы "Статус-6", может быть оснащён ядерной боевой частью с мощностью до двух мегатонн в тротиловом эквиваленте. Особенностью беспилотников этого типа является энергетическая установка — небольшой ядерный реактор, способный обеспечить дальность хода до 10 тыс. километров. Такие средства доставки ядерного заряда практически невозможно перехватить — благодаря энергетической установке аппарат сможет подходить к цели на межконтинентальную дальность на глубине до тысячи метров, а скорость хода при этом составит 110–130 километров в час.
Для разведывательных целей в России построены и испытаны глубоководные аппараты "Клавесин-2Р-ПМ", способные проводить разведку как в "тёплых" районах, так и в условиях арктических широт. Другим направлением работ ОСК на ближайшие годы, по словам источника Лайфа в ОПК, станут беспилотные аппараты для проведения поисково-спасательных операций, таких как спасение экипажей подводных лодок и подъём особо опасных грузов с больших глубин.
Фото © Минобороны РФ/life.ru
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