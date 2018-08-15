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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В странах СНГ стали покупать больше автомобилей LADA

15 августа 2018 16:29
83
В первом полугодии 2018-го регистрации автомобилей LADA в странах СНГ выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего АвтоВАЗ отгрузил туда порядка 12 тысяч автомобилей, сообщает «СО» ОНЛАЙН
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Комментарии



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