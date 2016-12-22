В самарском бюджете не нашлось денег на поддержку промышленности
22 декабря 2016 12:46
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В бюджете Самарской области на 2017 год не оказалось дополнительных средств для регионального министерства промышленности, несмотря на позицию депутатов самарской губдумы. В конце ноября члены регионального парламента выслушали жалобы главы областного минпрома Сергея Безрукова на отсутствие финансирования и поручили самарскому минфину найти 500 млн рублей на поддержку промышленности. Председатель профильного комитета губдумы Вячеслав Малеев заявил, что выделить министерству Безрукова дополнительные полмиллиарда – вполне реальная задача, но принятый бюджет говорит об обратном, пишет «ФедералПресс».
По словам министра промышленности Самарской области Сергея Безрукова, в проекте регионального бюджета для его структуры было предусмотрено всего 41,4 млн рублей на следующий год. Этих денег хватит только на содержание самого министерства. «Во всех основных программах министерства стоит ноль», - сказал он на заседании профильного комитета губдумы 22 ноября 2016 года. Тогда же Вячеслав Малеев выступил с инициативой: поручить областному минфину найти для минпрома еще полмиллиарда рублей.
Заместитель председателя комитета губдумы по промышленности Виктор Егоршин рассказал, что депутаты надеются на поправки в бюджет в течение 2017 года. «Комитет заявил эти средства, как необходимые, но пока в принятом бюджете их нет. Теперь нужно действовать по ситуации, смотреть, сколько выделят федеральных денег на поддержку самарской промышленности. Региональный бюджет на 2017 год – социально-ориентированный, в первую очередь деньги закладывали на выполнение социальных обязательств», - отметил он.
Отметим, что руководство министерства промышленности Самарской области просило депутатов выделить минпрому на 2017 год 297,4 млн рублей, но с подачи Вячеслава Малеева сумма требований ведомства увеличилась более чем в полтора раза – до уже упомянутых 500 млн рублей.
Политолог Андрей Колядин считает, что отсутствие денег на поддержку промышленности в бюджете Самарской области – тревожный признак. «Подозреваю, что дело плохо. Промышленность наполняет бюджет через налоги, соответственно доходы региона зависят от нее. Отсутствие финансирования профильного министерства – плохой симптом. Даже в 90-е, когда ситуация была и похуже, такого не было. Надеюсь, потом в бюджет Самарской области внесут соответствующие поправки», - сказал Андрей Колядин.
Социолог, руководитель центра «Региональные исследования» Дмитрий Лобойко полагает, что политической подоплеки в происходящем нет. «Это не говорит об ослаблении определенных фигур. Это говорит об ослаблении экономики страны и региона. Как выделить деньги, если их нет? Думаю, все понимают, в какой ситуации оказались, но самарский министр не мог не добиваться увеличения финансирования – это его обязанности», - резюмировал Дмитрий Лобойко.
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