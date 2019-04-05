В регионе обсудили развитие мелиорации

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3 апреля 2019 года министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской областипровел рабочее совещание с представителями предприятий и муниципалитетов, на территории которых наиболее активно ведутся работы по вводу орошаемых земель.В своем послании губернатор Самарской областиподчеркнул, что проектам в сфере мелиорации будет уделяться особое внимание: «В 2019 году область должна ввести порядка 3,3 тыс. га орошаемых земель. Это первостепенная задача Министерства сельского хозяйства и продовольствия».Развитие мелиорации является основным мероприятием региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в рамках которого в 2019-2021 годах агропромышленному комплексу региона предстоит ввести более 4,8 тыс. га орошаемых земель. На эти цели предусмотрено предоставление субсидий бюджету Самарской области в размере 395,7 млн. рублей.«Сегодня мы поговорим о готовности государственных объектов мелиорации и планах по их ремонту и реконструкции, ходе реализации планов по вводу в текущем году орошаемых площадей. Уверен, в рамках конструктивного диалога мы не только обозначим проблемные точки, но и совместно разработаем пути их решения», — сообщил министр.По информации ФГБУ «Самарамелиоводхоз», в прошлом году государственная система охватила поливом свыше 20 тыс. га. В текущем году планы по поливу составляют порядка 23 тыс. га. В настоящее время ведется подготовка к поливальному сезону: осуществляется ремонт электросилового оборудования и гидротехнических сооружений, проведена очистка 4 тыс. кубометров каналов. В планах федерального учреждения на текущий год – капитальный ремонт 14-й насосной станции Спасской оросительной системы.Отдельной темой для обсуждения стали тарифы на пользование водой. В 2019 году предусмотрено субсидирование 20% затрат из областного бюджета на оплату услуг по подаче воды для орошения для сельскохозяйственных организаций, которые в этом году введут в эксплуатацию объекты мелиорации. Таких предприятий – основных водопользователей – насчитывается порядка 10. Помимо роста производственных показателей, благодаря увеличению орошаемых земель, вырастет и экспортно-ориентированный потенциал, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети