В региональном минпроме обсудили вопросы машиностроительной отрасли

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Анатолий Афанасьев рассказал главе областного минпрома о деятельности реготделения. Основной задачей «СоюзМаш России» является стимулирование развития машиностроительного комплекса области путем создания общественной площадки для обсуждения отраслевых проблем и формулировки предложений для их решения. Первый заместитель председателя отделения общероссийской общественной организации также выразил надежду на продолжение конструктивного взаимодействия с ведомством.Как отметил Николай Брусникин, «СоюзМаш России» сегодня является важным инфраструктурным элементом промышленной политики губернии. В рамках саморегулируемой организации формируется широкий пул экспертов, которые обладают опытом реализации государственных проектов как в советские времена, так и в современной истории страны.«Мы убеждены, что Союз машиностроителей России и дальше будет оставаться опорой для министерства промышленности и технологий Самарской области, поставщиком кадров, идей и проектного подхода», - подчеркнул Николай Брусникин, передает пресс-служба облправительства.