В развитие аэрокосмического кластера Самарской области вложат 50 миллионов рублей
18 июля 2018 15:08
76
Центр инновационного развития и кластерных инициатив области объявил тендер на выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.
Среди них, в частности, разработка научно-технических решений по созданию малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли на основе аппаратов серии «АИСТ» и использования полученных данных для экологического мониторинга и развития сельского хозяйства.
Заявки на участие в тендере принимаются до 6 августа, а на следующий день планируется подвести его итоги и выбрать победителей по всем семи лотам.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
18 июля 2018 15:08
На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности. Экономика региона
75
18 июля 2018 13:30
В ведомстве уточняют, что это связано с подорожанием продуктов на 3,8%. Экономика региона
97
18 июля 2018 12:38
Возбуждено уголовное дело. Экономика региона
109
Финансы и Банки
17 июля 2018 12:45
На ней публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Финансы и Банки
273
16 июля 2018 20:38
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется... Финансы и Банки
328
16 июля 2018 19:20
Выплаты начнутся с 23 июля 2018 года (понедельник). Финансы и Банки
741
Строительство
18 июля 2018 10:49
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
136
16 июля 2018 13:34
Его длина составит около 4 км. Строительство
325
11 июля 2018 19:59
Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
140
Новости
|
22.06.2018
Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
|
Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
|
07.05.2018
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
396
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1613
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1614
Бизнес
11 июля 2018 21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США. Бизнес
425
11 июля 2018 19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей. Бизнес
409
9 июля 2018 20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа. Бизнес
517
Новости компаний
17 июля 2018 18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
274
16 июля 2018 17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»). Новости компаний
230
14 июля 2018 16:24
Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году. Новости компаний
524
13 июля 2018 20:18
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании. Новости компаний
401
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
283
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
239
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
241
Транспорт
17 июля 2018 18:53
Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах. Транспорт
288
17 июля 2018 14:01
Общественное обсуждение документа заканчивается 30 июля. Транспорт
307
17 июля 2018 13:37
С 1 августа жителям региона придется привыкать к новому расписанию. Транспорт
254
17 июля 2018 13:11
От идеи приобрести вагоны из московского метро отказались. Транспорт
293
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
384
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
447
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
622
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2171
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2610
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1114
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1060
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1019
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2735
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1798
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
2966
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
320
Мероприятия