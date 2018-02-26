В подмосковных Мытищах будет построен один из крупнейших в России складов для сети супермаркетов «Я любимый»
26 февраля 2018 16:54
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Сейчас этот участок принадлежит ООО «Экспериментальная строительная фирма «Стройснами», структуре американской компании AIG, следует из данных Единого госреестра недвижимости, ЕГРЮЛ и кипрского реестра компаний.
Представитель PNK Group и гендиректор «Стройснами» Евгения Климчук отказались от комментариев. В пресс-службе сети «Я Любимый» не ответили на вопросы РБК.
Участок аналогичной площади в Мытищах может стоить 1,3–1,5 млрд руб., оценивает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Knight Frank Владислав Рябов. Стоимость строительства склада площадью 85 тыс. кв. м, по мнению эксперта, может достигать 25 тыс. руб. за 1 кв. м, или 2,1 млрд руб. в целом. Таким образом, общие затраты PNK Group могут составить 3,4–3,6 млрд руб.
Готовящаяся сделка станет одной из крупнейших за всю новейшую историю российского складского рынка. Рекорд в 2017 году поставила компания Wildberries, для которой «А Плюс Девелопмент» построит склад площадью 145 тыс. кв. м в Подмосковье, в индустриальном парке «Коледино» на Симферопольском шоссе. Второе место занимает «Ашан», который в 2015 году договорился о строительстве склада на 138 тыс. кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедовском районе Подмосковья, девелопером проекта выступает Radius Group. На третьем месте — склад для Leroy Merlin на 89 тыс. кв. м, который строит все та же Radius Group в «Южных вратах».
Для арендатора местоположение склада было важным требованием, поэтому выбран недешевый земельный участок рядом с МКАД, уверена региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Элеонора Богданова. По ее мнению, стоимость земли отразится на арендной ставке: она для такого здания, построенного «под запрос», будет «едва ли не вдвое» превышать среднерыночный показатель.
Аренда склада вблизи МКАД может стоить в год около 7,5 тыс. руб. за 1 кв. м, включая все расходы, полагает директор департамента складской и индустриальной недвижимости агентства ILM Александр Перфильев. То есть структуры «Я любимый» будут платить около 637,5 млн руб. в год. При этом стоимость покупки современного склада в пятикилометровой зоне от МКАД может быть на уровне 55–65 тыс. руб. за 1 кв. м, или 4,7–5,5 млрд руб. за 85 тыс. кв. м.
Сеть супермаркетов «Я Любимый» была основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов в Московском регионе общей площадью 48 тыс. кв. м, указано на сайте ретейлера. Выручка ЗАО «Аматус», головной компании сети, по РСБУ в 2016 году составила, согласно базе СПАРК, 9,6 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. Финансовые показатели всей группы не раскрываются.
PNK Group была основана в 2004 году и специализируется на строительстве складской недвижимости: в портфеле компании 19 индустриальных парков, в частности в Подмосковье PNK Group развивает четыре проекта — «Парк — Северное Шереметьево» на Рогачевском шоссе, «Парк-Валищево» на Симферопольском шоссе, «Парк-Бекасово» на Киевском шоссе и «Парк-Софьино» на Новорязанском шоссе. Основным владельцем девелопера считается Андрей Шарков.
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