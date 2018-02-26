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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В подмосковных Мытищах будет построен один из крупнейших в России складов для сети супермаркетов «Я любимый»

26 февраля 2018 16:54
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Структуры владельцев сети супермаркетов «Я Любимый» договорились с компанией PNK Group о строительстве склада площадью около 85 тыс. кв. м.
Как сообщает РБК, труктуры владельцев сети супермаркетов «Я Любимый» (сеть входит в группу «Илар» Ильи Евдокимова и Армена Симоняна) договорились с компанией PNK Group о строительстве склада площадью около 85 тыс. кв. м, рассказали РБК представители трех компаний, работающих на столичном рынке складской недвижимости. По их словам, для реализации проекта партнеры выбрали участок площадью около 18,5 га в подмосковных Мытищах. Переговоры о покупке земли находятся в «продвинутой стадии», говорят два собеседника РБК.

Сейчас этот участок принадлежит ООО «Экспериментальная строительная фирма «Стройснами», структуре американской компании AIG, следует из данных Единого госреестра недвижимости, ЕГРЮЛ и кипрского реестра компаний.

Представитель PNK Group и гендиректор «Стройснами» Евгения Климчук отказались от комментариев. В пресс-службе сети «Я Любимый» не ответили на вопросы РБК.

Участок аналогичной площади в Мытищах может стоить 1,3–1,5 млрд руб., оценивает региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли Knight Frank Владислав Рябов. Стоимость строительства склада площадью 85 тыс. кв. м, по мнению эксперта, может достигать 25 тыс. руб. за 1 кв. м, или 2,1 млрд руб. в целом. Таким образом, общие затраты PNK Group могут составить 3,4–3,6 млрд руб.

Готовящаяся сделка станет одной из крупнейших за всю новейшую историю российского складского рынка. Рекорд в 2017 году поставила компания Wildberries, для которой «А Плюс Девелопмент» построит склад площадью 145 тыс. кв. м в Подмосковье, в индустриальном парке «Коледино» на Симферопольском шоссе. Второе место занимает «Ашан», который в 2015 году договорился о строительстве склада на 138 тыс. кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедовском районе Подмосковья, девелопером проекта выступает Radius Group. На третьем месте — склад для Leroy Merlin на 89 тыс. кв. м, который строит все та же Radius Group в «Южных вратах».

Для арендатора местоположение склада было важным требованием, поэтому выбран недешевый земельный участок рядом с МКАД, уверена региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Элеонора Богданова. По ее мнению, стоимость земли отразится на арендной ставке: она для такого здания, построенного «под запрос», будет «едва ли не вдвое» превышать среднерыночный показатель.

Аренда склада вблизи МКАД может стоить в год около 7,5 тыс. руб. за 1 кв. м, включая все расходы, полагает директор департамента складской и индустриальной недвижимости агентства ILM Александр Перфильев. То есть структуры «Я любимый» будут платить около 637,5 млн руб. в год. При этом стоимость покупки современного склада в пятикилометровой зоне от МКАД может быть на уровне 55–65 тыс. руб. за 1 кв. м, или 4,7–5,5 млрд руб. за 85 тыс. кв. м.

Сеть супермаркетов «Я Любимый» была основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов в Московском регионе общей площадью 48 тыс. кв. м, указано на сайте ретейлера. Выручка ЗАО «Аматус», головной компании сети, по РСБУ в 2016 году составила, согласно базе СПАРК, 9,6 млрд руб., чистая прибыль — 39 млн руб. Финансовые показатели всей группы не раскрываются.

PNK Group была основана в 2004 году и специализируется на строительстве складской недвижимости: в портфеле компании 19 индустриальных парков, в частности в Подмосковье PNK Group развивает четыре проекта — «Парк — Северное Шереметьево» на Рогачевском шоссе, «Парк-Валищево» на Симферопольском шоссе, «Парк-Бекасово» на Киевском шоссе и «Парк-Софьино» на Новорязанском шоссе. Основным владельцем девелопера считается Андрей Шарков.


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Комментарии



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26 февраля 2018  16:54
Структуры владельцев сети супермаркетов «Я Любимый» договорились с компанией PNK Group о строительстве склада площадью около 85 тыс. кв. м.
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