В перевооружение производства завода «Кузнецов» вложат 900 миллионов рублей

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Стоимость работ по контракту оценивается в 900 млн рублей.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 ноября, а 19 ноября дирекция ПАО подведет итоги и выберет победителя, сообщаетФинансирование ведется за счет субсидий из федерального бюджета. Согласно техническому заданию, весь объем работ должен быть выполнен к ноябрю следующего года.