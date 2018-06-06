В хозяйстве Евгения Цирулева Дмитрий Азаров осмотрел одно из хранилищ для картофеля

Здесь примеряются современные технологии хранения, что позволяет хранить картофель до апреля.Работают 2 линии предпродажной подготовки корнеплодов ( по мойке, сортировке, фасовке).В структуре хозяйства Цирулева есть и собственная лаборатория, работающая над созданием семенного материала высшей категории качества.Коллектив лаборатории ведёт постоянный мониторинг качества, работает над повышением выносливости культур, их оздоровлению от различных вирусов, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики СО.