В ходе визита в Волжский район Дмитрий Азаров в первую очередь осмотрел завод "Самарский Стройфарфор"

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Дмитрий Азаров в первую очередь осмотрел одно из старейших предприятий области - "Самарский Стройфарфор".Завод ежедневно выпускает порядка 5 тысяч санитарных изделий и 13 тысяч квадратных метров керамогранитной плитки.Руководитель Самарской области осмотрел производственные цеха и склад с готовой продукцией.Только в прошлом году Стройфарфор выпустил почти 5 млн кв.м. керамогранитной плитки и 2 млн. санизделий.Продукция популярна не только в 63-м регионе, по и по всей России,в странах СНГ и зарубежья."Самарский стройфарфор" постоянно совершенствует технологии производства, активно пользуется механизмами господдержки."Благодаря Дмитрию Азарову мы получили в фонде развития промышленности заем под 5% на модернизацию производства сантехники,"- рассказал директор предприятия, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.