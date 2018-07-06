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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В ходе визита в Волжский район Дмитрий Азаров в первую очередь осмотрел завод "Самарский Стройфарфор"

6 июля 2018 14:54
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Завод ежедневно выпускает порядка 5 тысяч санитарных изделий.
Глава региона сегодня с рабочим визитом посещает Волжский район Самарской области.

Дмитрий Азаров в первую очередь осмотрел одно из старейших предприятий области - "Самарский Стройфарфор".

Завод ежедневно выпускает порядка 5 тысяч санитарных изделий и 13 тысяч квадратных метров керамогранитной плитки.

Руководитель Самарской области осмотрел производственные цеха и склад с готовой продукцией.

Только в прошлом году Стройфарфор выпустил почти 5 млн кв.м. керамогранитной плитки и 2 млн. санизделий.

Продукция популярна не только в 63-м регионе, по и по всей России,в странах СНГ и зарубежья.

"Самарский стройфарфор" постоянно совершенствует технологии производства, активно пользуется механизмами господдержки.

"Благодаря Дмитрию Азарову мы получили в фонде развития промышленности заем под 5% на модернизацию производства сантехники,"- рассказал директор предприятия, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Комментарии



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Завод ежедневно выпускает порядка 5 тысяч санитарных изделий.
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