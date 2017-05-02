В госбюджет Самарской таможней за апрель 2017 года перечислено 1,7 млрд рублей

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За апрель 2017 года Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет –1 млрд. 689 млн. 292 тыс. руб.Импортная составляющая - 1 млрд. 598 млн. 342 тыс. рублей, а экспортная составляющая – 71 млн. 465 тыс. рублей.За январь-апрель 2017 года Самарской таможней перечислено в федеральный бюджет – 6 млрд. 910 млн. 413 тыс. руб.Импортная составляющая - 6 млрд. 708 млн. 505 тыс. рублей, а экспортная составляющая – 130 млн. 562 тыс. рублей. План нарастающим итогом с начала года выполнен на 106,77, сообщает ведомство.