В горадминистрации объяснили отзыв присвоенного ранее Самаре кредитного рейтинга на уровне «B»
6 февраля 2018 19:33
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Ранее, в феврале 2017 года в связи с изменением российского законодательства Fitch Ratings отозвало национальный долгосрочный рейтинг, так как рейтинги агентства не могут быть использованы в Российской Федерации, в связи с чем дальнейшее взаимодействие между Администрацией и международным рейтинговым агентством нецелесообразно.
Администрацией городского округа Самара в настоящее время прорабатывается вопрос необходимости проведения процедуры рейтингования по национальной шкале агентствами, имеющими соответствующую аккредитацию.
«Отзыв агентством Fitch Ratings международных кредитных рейтингов Самары не свидетельствует об ухудшении экономической ситуации в городе. Администрацией постоянно проводятся мероприятия, направленные на поддержание своей репутации как надежного заемщика. Самара активно готовится к проведению предстоящего Чемпионата мира по футболу на самом высоком уровне. При этом бюджет города сохраняет свою социальную направленность», - подчеркивает заместитель Главы городского округа Самара - руководитель Департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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