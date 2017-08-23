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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В этом году Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору урожая

23 августа 2017 11:48
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В этом году Самарская область может поставить абсолютный рекорд по сбору урожая
Уборочные работы аграриями губернии ведутся высокими темпами.

Убрано 550 тыс. га, что составляет более 50% площадей, засеянных зерновыми. Средняя урожайность зерновых составляет сегодня 35 ц/га. В 2016 году этот показатель равнялся 22,6 ц/га.

Уборочные работы ведутся во всех 27 муниципальных районах области. Полуторамиллионный рубеж по намолоту был достигнут в минувшие выходные, сегодня объем намолоченного в губернии зерна составляет 1 млн 720 тыс. т. По валовому сбору зерна Самарская область входит в пятерку лидеров среди регионов ПФО.

В 2017 г. в Самарской области планируется перейти рубеж по сбору зерновых в 3 млн т, при том, что в 2011 г. собирали по 1 млн т., сообщает сайт облправительства.
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