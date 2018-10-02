В деле о хищениях на ТОАЗе выяснилось, что цены на продукцию предприятия устанавливал офшор, находящийся в Швейцарии

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На продолжившемся 20 и 21 сентября судебном процессе по делу о хищении 86 млрд руб. у ПАО «Тольяттиазот» продолжился допрос свидетелей.Суд пытался выяснить, кто же из топ-менеджеров предприятия имел отношения к установлению цен на продукцию, которые обвинение считает заниженными, что позволяло обвиняемым выводить часть выручки из-под налогообложения, продавая аммиак и карбамид (основные виды продукции завода) швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG.Суд допросил, который в инкриминируемый подсудимым период (2008- 2011 гг.) работал в компании «Эрнст энд Янг», проводившей на заводе аудит. Как пояснил Неплюев, при аудиторских проверках за период 2010-2014 гг. возникли сложности, так как не были представлены долгосрочное соглашение с Nitrochem, ссылка на которое встречалась в ежегодных контрактах на продажу аммиака, а также списки акционеров. Аудиторам пояснили, что упомянутое в контрактах долгосрочное соглашение на заводе отсутствует и не используется в процессе установления цен. Напомним, что соглашение между ТОАЗом и Nitrochemсроком на 20 лет было заключено в 2001 г. По нему швейцарский офшор становился эксклюзивным трейдером химкомбината. Интересно, что фактически определяющий документ для всей коммерческой политики отсутствовал на заводе и якобы не имел отношения к ценообразованию. При этом соглашение, конечно, имелось в распоряжении Nitrochem. Однако предоставить его фирма отказалась – якобы швейцарское законодательство не позволяет.Неплюев также показал, что цена на продукцию ТОАЗа в те годы утверждалась коллегиально, специалистами ряда отделов предприятия. Но кто были эти специалисты, осталось загадкой – никто из свидетелей так и не смог их назвать. При этом они пытались утверждать, что цены не были занижены и являлись вполне рыночными.Но от подписания договоров на поставки продукции по «рыночным ценам» недавно на допросе в Комсомольском суде открестился и. По его словам, большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, так как находился в другом городе.Так кто же в действительности управлял сбытом на гигантском заводе? Разгадка кроется в показаниях, которые в середине августа в Комсомольском суде давала Ирина Игнатьева, в 2007—2010 гг. — начальник бюро ТОАЗа по экспортным поставкам. Представители потерпевших задали ей прямой вопрос: «От кого сотрудники экспортного отдела получали сведения о том, какие именно цены, объемы поставок должны быть указаны в договорах поставок продукции Nitrochem?» Она ответила, что сведения эти ТОАЗ получал от Nitrochem Distribution по электронной почте. Свидетель уточнила, что от швейцарской фирмы поступали сведения не только о ценах на продукцию, но и о ее объемах и направлениях поставок.Все это в очередной раз подтверждает, что никакие профильные специалисты на ТОАЗе не имели отношения к якобы «коллегиальному» установлению цен на продукцию. Благодаря кабальному соглашению, лишившего завод возможности выбирать трейдера и накладывавшего на него жесткие санкции за любой форс-мажор,мог просто устанавливать нужную ему цену в приказном порядке, воспринимая ТОАЗ как дочернюю структуру. В результате аферы пострадавшими оказались миноритарные акционеры ТОАЗа, лишившиеся доходов, а также бюджеты Российской Федерации всех уровней, недосчитавшиеся миллиардов рублей налоговых платежей.Факт аффилированности ТОАЗа и Nitrochem, равно как и не рыночный характер ценообразования, были установлены судом в ходе рассмотрения налоговых претензий к заводу за 2008-2011 гг. Тогда ТОАЗ обязали доплатить 2 млрд руб. недоимок вместе со штрафами и пенями. В данный момент в картотеке Арбитражного суда Самарской области находятся несколько дел о взыскании с ПАО «Тольяттиазот» недоплаченных в 2012-2013 гг. на общую сумму в 1,5 млрд руб. По двум из них 30 августа и 11 сентября уже были вынесены решения в пользу налоговиков. Первое касается взыскания с предприятия недоплаченных налогов с доходов от продажи аммиака в 2012 г. в размере 42,7 млн руб. вместе со штрафами и пенями. Второе – взыскания почти 23 млн руб. (с учетом пени) налогов с доходов от реализации карбамида за тот же период. Таким образом, из 1,5 млрд ТОАЗ уже обязан по судебным решениям доплатить более 65 млн руб., остальное находится в стадии взыскания. Это недвусмысленно указывает на то, что продажи продукции по заниженным ценам продолжились и после инкриминируемого в рамках уголовного дела периода 2008-2011 гг. Возможно, когда правоохранительные и надзорные органы полностью выявят нарушения на ТОАЗе, сумма недоплаченных заводом налогов будет исчисляться десятками миллиардов. Может быть, на все недоплаченные налоги ТОАЗа можно было бы еще раз построить «Самара-арену» (19 млрд руб.) или реконструировать аэропорт «Курумоч» (12 млрд руб.).Уголовное дело, которое сейчас рассматривает Комсомольский районный суд было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми —. Все подсудимые в настоящее время скрываются в Европе и США.