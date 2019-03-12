В деле о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» защита подсудимых вновь затягивает судебный процесс
12 марта 2019 16:21
115
Ожидается, что на очередных судебных слушаниях сторона защиты будет представлять своих свидетелей.
Предыдущее заседание состоялось 27 февраля. Адвокатами подсудимых было заявлено к допросу десять свидетелей обвиняемой стороны, однако в зале суда появился лишь один из них – родственник одного из подсудимых – Сергея Махлая. Остальные свидетели не явились на судебное заседание, так как, скорее всего, не хотели подвергать себя уголовной ответственности за ложь в суде.
Из-за неявки свидетелей обвиняемой стороны представителям подсудимых потребовалось дополнительное время, чтобы подобрать новых свидетелей. Банальная уловка позволила представителям защиты на некоторое время отложить заседания. Возможно, она же стала и причиной внезапной «болезни» адвоката Анисимова.
Впрочем, уже сейчас, с учётом исследованных судом доказательств, всем сторонам процесса очевидно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, представители защиты подсудимых намеренно идут на затягивание процесса, вместо того, чтобы предоставлять доказательства по существу.
И здесь хороши все приёмы: многократное оглашение одних и тех же доказательств из материалов дела, заявление к вызову свидетелей, которые в итоге не являются, и «болезни» адвокатов.
По мнению экспертов, виновность подсудимых уже доказана многочисленными свидетельскими показаниями и представленными документами, поэтому дешевые уловки защитников с сомнительной компетентностью в вопросах права и процесса никак не повлияют на справедливое вынесение обвинительного приговора.
Кроме того, суд продлил до сентября 2019 года арест имущества, которое использовалось организованной преступной группой, и не принял во внимание невнятные, путаные и противоречивые объяснения защитников подсудимых.
Наблюдатели полагают, что, несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, судья в ходе каждого заседания проявляет скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей, демонстрируя высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.
В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.
TLTgorod
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 марта 2019 16:21
С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в... Экономика региона
115
11 марта 2019 15:36
Предприятие из Сызрани должно поставить оборудование для строящейся в Юго-Восточной Азии теплоэлектростанции. Экономика региона
4566
11 марта 2019 15:16
Это произошло в основном за счет снижения выработки электроэнергии Жигулевской ГЭС и тепловых электростанций Самарской области. Экономика региона
261
Финансы и Банки
12 марта 2019 14:37
В рейтинге учитывались пользователи iOS и Android, которые не менее раза в месяц заходили в мобильное приложение. Финансы и Банки
116
11 марта 2019 23:06
Размер дохода для комфортного обслуживания ипотеки оценили в 71 тысячу рублей. Финансы и Банки
252
7 марта 2019 14:22
С 5 марта все желающие могут направить заявку на участие в конгрессе. Финансы и Банки
377
Строительство
12 марта 2019 11:47Почему многие предпочитают вторичное жилье
Для тех, кто собирается приобрести квартиру, выбор вторичного жилья полон массы положительных характеристик. Строительство
37
6 марта 2019 11:59
Прежний участок, на котором планировалось построить образовательный центр, оказался не оформленным под строительство. Строительство
337
28 февраля 2019 09:59
Там построят резервуар-усреднитель для сбора. Строительство
304
Материалы и технологии
28 февраля 2019 22:44
Без специальной техники в настоящее время сложно представить многие процессы. Материалы и технологии
108
27 февраля 2019 19:09Советы при прокладывание электрического кабеля под землёй
При возникновении такой необходимости все специалисты и профессионалы рекомендуют использовать кабели ВБбШВ, например вббшв 4х95 , или АВБбШВ. Материалы и технологии
122
25 февраля 2019 19:29Дизельные генераторы. Виды и особенности
Дизельный генератор представляет собой мобильную или стационарную установку, которая состоит из электрогенератора работающего от дизельного двигателя... Материалы и технологии
147
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1284
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2444
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
2357
Бизнес
12 марта 2019 11:54Скупка ресторанного оборудования - особенности
Желая продать ресторанное оборудование оперативно и дорого, самое время заглянуть на сайт компании СКУПКА РЕСТОРАНОВ. Бизнес
31
27 февраля 2019 20:23
По прогнозу Центробанка уровень инфляции в 2019 году составит до 5,5%. Бизнес
350
26 февраля 2019 15:02
Любой желающий открыть свое дело, либо уже действующий предприниматель или юридическое лицо может получить более 143 специализированных государственных и... Бизнес
375
Новости компаний
12 марта 2019 17:36
Двигатель НК-14СТ предназначен для привода центробежного нагнетателя газоперекачивающего агрегата, серийно производится ПАО «Кузнецов»... Новости компаний
147
12 марта 2019 10:30
Работа по установке интеллектуальных приборов учета в таком беспрецедентном объеме проводится самарскими энергетиками впервые. Новости компаний
175
11 марта 2019 10:44
Успешно завершены приемо-сдаточные испытания. Новости компаний
847
8 марта 2019 15:03
Он приводнится в Атлантическом океане. Новости компаний
505
IT и Коммуникации
11 февраля 2019 10:33
С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования. IT и Коммуникации
252
4 января 2019 16:37Чехлы для MacBook - подробности
Все более популярны и востребованы становятся MacBook. Для того чтобы грамотно подобрать аксессуары, следует разбираться во всех тонкостях. Apple MacBook Pro -... IT и Коммуникации
328
16 ноября 2018 06:36
Весьма востребованы современные Айфоны. И невероятно популярны iPhobe XS. IT и Коммуникации
545
Транспорт
12 марта 2019 16:11
В трамваях и троллейбусах. Транспорт
119
12 марта 2019 12:58
Там ведутся аварийные работы. Транспорт
239
12 марта 2019 10:58
Она продлится примерно с 11 апреля по ноябрь. Транспорт
172
11 марта 2019 11:43
Для решения этого вопроса создали специальную рабочую группу. Транспорт
274
Предпринимательство
25 февраля 2019 19:26Вывески рекламные и их изготовление
Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях. Предпринимательство
168
12 февраля 2019 10:39Обзор рынка металлопроката
Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
177
21 января 2019 09:10
Сложно представить себе работу любого офиса, в котором отсутствуют удобные кресла для работы всех категорий сотрудников компании. Предпринимательство
319
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
430
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
790
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
790
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
778
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1486
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1334
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1013
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1114
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
443
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
753
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1217
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
967
Мероприятия