В деле о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота» защита подсудимых вновь затягивает судебный процесс

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13-15 марта состоится очередное заседание Комсомольского районного суда г. Тольятти по уголовному делу о хищении 86 млрд рублей с «Тольяттиазота». Обвиняемыми по делу проходят. С помощью подконтрольных владельцам «ТОАЗа» офшорных фирм обвиняемые выводили деньги из тольяттинского предприятия и уклонялись от уплаты налогов в России.Ожидается, что на очередных судебных слушаниях сторона защиты будет представлять своих свидетелей.Предыдущее заседание состоялось 27 февраля. Адвокатами подсудимых было заявлено к допросу десять свидетелей обвиняемой стороны, однако в зале суда появился лишь один из них – родственник одного из подсудимых – Сергея Махлая. Остальные свидетели не явились на судебное заседание, так как, скорее всего, не хотели подвергать себя уголовной ответственности за ложь в суде.Из-за неявки свидетелей обвиняемой стороны представителям подсудимых потребовалось дополнительное время, чтобы подобрать новых свидетелей. Банальная уловка позволила представителям защиты на некоторое время отложить заседания. Возможно, она же стала и причиной внезапной «болезни»Впрочем, уже сейчас, с учётом исследованных судом доказательств, всем сторонам процесса очевидно, что вина подсудимых полностью доказана. Понимая это, представители защиты подсудимых намеренно идут на затягивание процесса, вместо того, чтобы предоставлять доказательства по существу.И здесь хороши все приёмы: многократное оглашение одних и тех же доказательств из материалов дела, заявление к вызову свидетелей, которые в итоге не являются, и «болезни» адвокатов.По мнению экспертов, виновность подсудимых уже доказана многочисленными свидетельскими показаниями и представленными документами, поэтому дешевые уловки защитников с сомнительной компетентностью в вопросах права и процесса никак не повлияют на справедливое вынесение обвинительного приговора.Кроме того, суд продлил до сентября 2019 года арест имущества, которое использовалось организованной преступной группой, и не принял во внимание невнятные, путаные и противоречивые объяснения защитников подсудимых.Наблюдатели полагают, что, несмотря на запутанность и сложность уголовного дела, судья в ходе каждого заседания проявляет скрупулезность в подходе к изучению многочисленных материалов и показаний свидетелей, демонстрируя высокий профессионализм и объективность в оценке доказательств.В конце 2012 г. Следственный комитет возбудил уголовное по факту хищения у ПАО «Тольяттиазот» 86 млрд руб. Основная продукция «ТОАЗа» в 2008–2011 гг. продавалась аффилированной швейцарской фирме Nitrochem Distribution AG по заниженным ценам, а затем перепродавалась на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница выводилась из-под налогообложения в России и, по версии обвинения, распределялась через подставные офшорные фирмы между обвиняемыми – совладельцами «ТОАЗа» – Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все обвиняемые в настоящее время скрываются в Европе и США. Их действия нанесли ущерб «ТОАЗу» и миноритарным акционерам предприятия, а федеральные и региональные бюджеты недополучили миллиарды рублей налоговых платежей.