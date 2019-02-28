В бюджет Самары добавили 3,3 миллиарда рублей на решение социально-значимых вопросов

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В четверг, 28 февраля, на 57-м заседании самарской городской Думы рассматривался вопрос о внесении изменений в бюджет столицы региона на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.Дополнительные средства из вышестоящих бюджетов на сумму более 3,3 миллиардов рублей Администрацией Самары было предложено направить на решение целого спектра социально-значимых задач, в том числе – на капитальный ремонт объектов культуры, улично-дорожной сети, поддержку незащищенных слоев населения и обеспечение жильем отдельных категорий граждан.К примеру, почти 1,7 миллиардов рублей направлено на обеспечение общедоступности школьного и дошкольного образования, в том числе – на поддержку молодых специалистов и педагогов, выполняющих функции классных руководителей, а также на реализацию программ дошкольного образования.Кроме того, предложено направить средства на капитальный ремонт дорог местного значения, таких, как Заводское шоссе на участке от Авроры до XXII Партсъезда и двух очередей улицы XXII Партсъезда: от Солнечной до проспекта Кирова и от Карла Маркса до Ставропольской.Часть средств пойдет на капитальный ремонт ДК «Октябрь», ДК на площади Кирова, школы № 46, реконструкцию ДОУ «Волжанка», а также на поддержку семей, взявших ребенка под опеку или ставших приемными родителями, и на реализацию мер по охране окружающей среды.Также сэкономленные в 2018 году денежные средства городского бюджета в размере почти 882 миллиона рублей предложено направить на проведение противопожарных мероприятий в учреждениях образования, на ремонт объектов культуры и искусства, на приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийном и ветхом фонде, и для детей-сирот, благоустройство общественных территорий, закупку спецтехники и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах.Депутатский корпус единогласно поддержал высказанные предложения. Глава Самары Елена Лапушкина поблагодарила участников собрания за оказанную поддержку и отметила, что принятое решение поспособствует качественным изменениям в жизни города:«Каждый объект, на который направлены дополнительные средства, имеет особое значение для города. Серьезные средства пойдут на развитие дорожной инфраструктуры, благоустройство, строительство и ремонт социальных объектов, детских образовательных учреждений и объектов культуры». передает пресс-служба облправительства.