В Волжском районе Дмитрий Азаров посетил завод "Самаратранснефть-Терминал" и принял участие в запуске подстанции
6 июля 2018 19:33
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1-я очередь была введена в эксплуатацию в 2014 году, сейчас ведётся строительство 2 и 3-й технологических очередей.
После ввода очередей площадь первичной переработки углеводородного сырья возрастёт до 4 млн.тонн в год.
Задумываются на предприятии о внедрении технологий переработки, которые позволят выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.
Есть планы по освоению площадки, которая находится рядом с НПЗ. Новое производство позволить расширить линейку выпускаемой нефтехимической продукции.
Глава региона предложил заявить инвестпроект как приоритетный на уровне региона - нефтехимическая отрасль имеет огромный потенциал.
Во время посещения Дмитрий Азаров принял участие в запуске подстанции 110 кВ мощностью 2х25 МВА.
Подстанция способна полностью обеспечить потребности завода при выходе его на проектную мощность, передает пресс-служба облправительства.
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