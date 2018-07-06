В Волжском районе Дмитрий Азаров посетил завод "Самаратранснефть-Терминал" и принял участие в запуске подстанции

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1-я очередь была введена в эксплуатацию в 2014 году, сейчас ведётся строительство 2 и 3-й технологических очередей.После ввода очередей площадь первичной переработки углеводородного сырья возрастёт до 4 млн.тонн в год.Задумываются на предприятии о внедрении технологий переработки, которые позволят выпускать топливо стандарта Евро-4 и Евро-5.Есть планы по освоению площадки, которая находится рядом с НПЗ. Новое производство позволить расширить линейку выпускаемой нефтехимической продукции.Глава региона предложил заявить инвестпроект как приоритетный на уровне региона - нефтехимическая отрасль имеет огромный потенциал.Во время посещения Дмитрий Азаров принял участие в запуске подстанции 110 кВ мощностью 2х25 МВА.Подстанция способна полностью обеспечить потребности завода при выходе его на проектную мощность, передает пресс-служба облправительства.