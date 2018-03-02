В Тольятти запущена IV очередь производства полиамида-6 на ПАО «КуйбышевАзот»
2 марта 2018 21:41
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Мощность установки 160 тонн/сутки, то есть 58,4 тысячи тонн в год. Из этого полимера можно делать плёнки, нити, волокна и инженерный пластик. Новое производство выводит «КуйбышевАзот» на 8 место в мире по мощности производства полиамида-6 - 212 тысяч тонн.
В течение 10 лет после старта производства, в которое вложено 2 млрд рублей (собственные средства завода), ПАО «КуйбышевАзот» планирует перечислить около 2,5 млрд рублей в бюджеты различных уровней и социальных фонды
Полиамид-6 на «КуйбышевАзот» делают для дальнейшего изготовления тканей. Изначально нить получается глянцевой - такую экспортируют в Индию, где из них шьют, в том числе, яркие сари. Поставляют и европейским производителям, но матовые - для них в полимер добавляют диоксид титана.
А ещё из полиамида-6 можно делать различные инженерные пластиковые изделия, и ещё много чего - от купальников до креплений для лыж.
После старта нового производства полиамида-6 на ПАО «КуйбышевАзот» прошла встреча с трудовым коллективом.
На «КуйбышевАзот» в Тольятти работает больше 5 тысяч человек. Новая установка производства полиамида-6 это ещё 28 высокотехнологичных рабочих мест.
Со словами благодарности к сотрудникам предприятия обратился глава Самарской области Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба Департамента информационной политики Самарской области.
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