В Тольятти представят проект развития социально-экономического развития города до 2030 года

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В пятницу, 17 августа, на площадке технопарка «Жигулевская долина» (г. Тольятти, Южное шоссе, 165) пройдет сессия, посвященная теме разработки стратегии социально-экономического развития г.о. Тольятти на период до 2030 года.Мероприятие проходит в рамках разработки единой стратегии развития Самарской области. На сессии рассмотрят предварительный проект стратегии развития Автограда.В работе сессии примет участие Глава региона Дмитрий Азаров, федеральные и региональные эксперты, представители областного правительства и администрации г.о. Тольятти, руководители промышленных предприятий, представители научно-образовательных учреждений и некоммерческих организаций, представители общественности.Главными целями тольяттинской сессии являются согласование интересов различных групп городской общественности на этапе формирования приоритетных направлений, целей и задач долгосрочного развития г.о. Тольятти в рамках стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года, а также определение оптимальных механизмов взаимодействия местного и регионального уровней управления в процессе реализации Стратегии социально-экономического развития Самарской области.Работа сессии поделена на пять секций: «Социальная сфера и человеческий капитал»; «Промышленность и предпринимательство»; «Градостроительство, городская среда и инфраструктура»; «Экология и устойчивое развитие»; «Управление развитием».В ходе стратегической сессии представителями ФГБОУ ВО «РАНХиГС» - будет представлен для обсуждения предварительный проект стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, доработанный с учетом замечаний и предложений, поступивших от участников аналогичной стратегической сессии, состоявшейся в городском округе Тольятти в июле текущего года, сообщает пресс-служба облправительства.