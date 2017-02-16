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В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области

16 февраля 2017 09:43
189
Дороже всего один метр жилплощади традиционно стоит в Самаре.

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в январе 2017 года, сообщает СОФЖИ.
При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 10 394 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в январе 2017 года.
На первом месте по количеству предложений с огромным отрывом продолжает лидировать Тольятти с 4 736 квартирами. На втором – Самара – 2 878 квартир, на третьем Сызрань – 818 квартир. Замыкает список Похвистнево - 94 квартиры.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 44 895 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 59 984 руб. (в январе 2016 года –62 178 руб.), самая низкая – в Октябрьске – 25 420 руб. (в январе 2016 года –28 209 руб.).

Наиболее активным в январе был рынок в Тольятти (индекс активности – 6,7), наименее – в Самаре (индекс активности 2,5).

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Комментарии



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