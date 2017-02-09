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В Тольятти обсудили взаимодействие ПАО «АВТОВАЗ» с предприятиями автокомпонентной отрасли

9 февраля 2017 19:17
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В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда Олег Машковцев.
9 февраля 2017 года в Тольятти (Самарская область) состоялось совещание с участием представителей аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, правительства Самарской области, поставщиков и руководства ПАО «АВТОВАЗ».

В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда Олег Машковцев.

В своем выступлении Олег Машковцев отметил: «В соответствии c достигнутыми договоренностями между полномочным представителем Михаилом Бабичем и президентом ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мором нами организована работа по выработке предложений по взаимодействию между ПАО «АВТОВАЗ» и отечественными производителями автокомпонентов для повышения уровня локализации автомобилей.

Отработать схему взаимодействия с поставщиками мы решили на примере предприятий, входящих в Кластер автомобильной промышленности Самарской области (КАПСО-ред.). Руководством Кластера при содействии правительства региона собраны
предложения от предприятий и направлены на «АВТОВАЗ». Автопроизводителем совместно с руководством КАПСО проведена предварительная работа по изучению данных предложений и определены мероприятия как со стороны «АВТОВАЗа», так и со стороны предприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения поставок комплектующих на завод».

Участники совещания обсудили проблемные вопросы, решение которых требует поддержки со стороны аппарата полномочного представителя и правительства Самарской области.

По итогам мероприятия заместитель председателя правительства – министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков отметил: «Сегодня обсуждались очень важные моменты по сопровождению дальнейших проектов
критических поставщиков. Некоторым нужна будет методическая помощь, некоторым – финансовая. Следующим шагом будет работа по продвижению их проектов на федеральном уровне, чтобы сохранить эти предприятия, увеличить объемы и войти в новые номинации».

Помощник полпреда Олег Машковцев пояснил, что КАПСО – это кластер, который зарегистрирован в Минпромторге России, а значит он имеет возможность получения поддержки на федеральном уровне. И те проекты, которые сейчас отбираются, в
среднесрочной перспективе могут получить поддержку по линии кластера.

Вице-президент по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатран Мамиллапалле подчеркнул: «Наша задача – обеспечивать качество и поддерживать цены поставщиков на конкурентоспособном уровне, а говоря о принципах, мы ведем речь, прежде всего, о
качестве».

Вслед за совещанием состоялась очередная конференция поставщиков ПАО «АВТОВАЗ», где также были рассмотрены вопросы повышения эффективности взаимодействия, сообщает пресс-служба ПФО. 
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Комментарии



Экономика региона
9 февраля 2017  19:17
В мероприятиях по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича принял участие помощник полпреда Олег Машковцев.
В Тольятти обсудили взаимодействие ПАО «АВТОВАЗ» с предприятиями автокомпонентной отрасли
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