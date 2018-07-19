В Тольятти Дмитрий Азаров принял участие в символическом пуске производства аммиака на ПАО "Куйбышевазот"

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Проект реализован совместно с Linde Group. Общий объём инвестиций- 20 млрд.руб. Это один из крупнейших проектов в РФ.Мощность нового производства - 1 340 тонн аммиака в день и 8000 м3/ч водорода.Оно не имеет аналогов в РФ, да и среди мировых - только завод в Омане.Уровень потребления ресурсов соответствует самым высоким мировым стандартам, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.Символический пуск производства аммиака дали глава региона Дмитрий Азаров, заместитель министра Минпромторга РФ Василий Осьмаков, исполнительный директор Linde Group Альдо Беллони и председатель совета директоров ПАО "КуАЗ" Виктор Герасименко.Открывая высокотехнологичное производство, Дмитрий Азаров отметил, что это не первый крупный старт для КуАЗ за последние месяцы."Это свидетельствует об очень мудрой, профессиональной ивестиционной политике предприятия. В партнерстве двух лидеров родился ивестпроект, который обречен на успех!", - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО."Сегодня мы запустили инновационное производство аммиака, которое в 3 раза лучше по производительности, имеет на 20% меньше потребление газа, на 33% меньше электроэнергии и 50% - тепла. Именно такие производства и создают будущее экономики Самарской области", - подчеркнул глава региона.Полагаю, у этого партнерства двух мировых лидеров (КуАЗ&Linde) есть чему поучиться многим предприятиям Самарской области и не только. Нужно смелее браться за внедрение самых передовых технологий, подходить к этому точно, комплексно, поддержка региональной и федеральной власти будет обеспечена!" - сказал Дмитрий Азаров.