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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В ТТУ Самары прибыли два новых трехсекционных трамвая

25 мая 2017 22:21
89
В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать.
В парк муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусного управления» начали поступать новые трехсекционные трамваи производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода».

Напомним, в прошлом году был заключен контракт на закупку и поставку 10 трамваев.

В настоящее время в депо поступили два трамвая, остальные планируется доставить в ближайшее время.

Вместимость одного трамвая более 200 пассажиров. Низкопольный трёхсекционный трамвай оборудован кондиционером, системами видеонаблюдения и навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями здесь предусмотрены откидные аппарели.

В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото   samadm.ru



 
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Комментарии



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25 мая 2017  22:21
В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать.
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