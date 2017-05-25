В ТТУ Самары прибыли два новых трехсекционных трамвая

89

Напомним, в прошлом году был заключен контракт на закупку и поставку 10 трамваев.В настоящее время в депо поступили два трамвая, остальные планируется доставить в ближайшее время.Вместимость одного трамвая более 200 пассажиров. Низкопольный трёхсекционный трамвай оборудован кондиционером, системами видеонаблюдения и навигации. Для людей с ограниченными физическими возможностями здесь предусмотрены откидные аппарели.В течение месяца, согласно правилам эксплуатации, новая техника будет проходить обкатку без пассажиров. После этого будут определены маршруты, по которым они начнут курсировать, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru