В ЦБ рассказали о динамике индексов «Оливье» и «Сельди под шубой», составленных на основе цен на ингредиенты
22 ноября 2017 18:57
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«Что нас беспокоит — инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются», — заявила Набиуллина. Инфляционные ожидания населения составляют 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция — 2,6%. Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», — подчеркнула глава ЦБ.
Традиционно о динамике стоимости ингредиентов для «Оливье» и «Селедки под шубой» отчитывается Росстат. В прошлом году цена на оба блюда выросла — на 1,8 и 3,7% соответственно. При расчете индекса «Оливье» учитываются цены на майонез, консервированные огурцы, зеленый горошек, вареную колбасу, репчатый лук, морковь, яйца и картофель, при расчете стоимости «Селедки под шубой» — цены на соленую сельдь, картофель, свеклу, морковь, яйца, майонез и репчатый лук.
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