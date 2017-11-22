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В ЦБ рассказали о динамике индексов «Оливье» и «Сельди под шубой», составленных на основе цен на ингредиенты

22 ноября 2017 18:57
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Первое блюдо незначительно подорожало, второе подешевело.
ЦБ посчитал, как растут цены на набор продуктов для традиционных новогодних блюд — салат «Оливье» и «Селедка под шубой», рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает РБК со ссылкой на «Интерфакс». Согласно подсчетам ЦБ, салат «Оливье» за год подорожал на 1,2% и теперь стоит около 312 руб. «Селедка под шубой» подешевела на 0,9%, ее стоимость — чуть больше 150 руб.

«Что нас беспокоит — инфляционные ожидания граждан остаются высокими, хотя и снижаются», — заявила Набиуллина. Инфляционные ожидания населения составляют 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция — 2,6%. Мы очень хотим добиться доверия населения к нашей политике, что можно распоряжаться семейными деньгами, не думая постоянно о росте цен», — подчеркнула глава ЦБ.

Традиционно о динамике стоимости ингредиентов для «Оливье» и «Селедки под шубой» отчитывается Росстат. В прошлом году цена на оба блюда выросла — на 1,8 и 3,7% соответственно. При расчете индекса «Оливье» учитываются цены на майонез, консервированные огурцы, зеленый горошек, вареную колбасу, репчатый лук, морковь, яйца и картофель, при расчете стоимости «Селедки под шубой» — цены на соленую сельдь, картофель, свеклу, морковь, яйца, майонез и репчатый лук.


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Комментарии



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Первое блюдо незначительно подорожало, второе подешевело.
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