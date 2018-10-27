В Союзе производителей сахара объяснили причины его резкого подорожания
27 октября 2018 19:48
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— Погодные условия в августе на юге, в центральной части, ограниченное количество осадков — это привело к тому, что сахарная свёкла перестала расти и урожайность отклонилась от наших ожиданий, — сказал Бодин.
По его словам, изначально ожидался объём урожая на уровне 6,2 млн тонн при потреблении 5,8 млн тонн, однако произошло отклонение прогноза в худшую сторону.
Бодин заявил, что уровень цен, который наблюдался в первом полугодии 2018 года и до августа, не соответствовал тем затратам, которые несут сельхозпроизводители и сахарные заводы. Банки приостановили финансирование сахарной отрасли, включив её в группу риска.
Как сказал специалист, в результате производители решили за счёт снижения производства сбалансировать отрасль и цены скорректировались до уровня 2015 и 2016 годов, что помогло спасти саму отрасль от банкротства.
Бодин подчеркнул, что производители собираются сеять другие культуры для производства сахара и при наличии мощностей заводов и опыта им удастся в 2019 году сохранить объёмы хотя бы на прежнем уровне и даже продолжить заниматься экспортом.
ФАС выяснит причины роста цен на сахар.
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