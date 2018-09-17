В Самарской области завершается уборочная кампания

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Лидирующие позиции по намолоту зерна по-прежнему занимает Ставропольский район. На сегодняшний день там намолочено свыше 133 тыс. тонн при средней урожайности 25,3 ц/га. Хозяйствами Кошкинского района собрано более 118 тыс. тонн зерна. Замыкает тройку лидеров муниципальный район Кинель-Черкасский – 103 тыс. тонн.Специализированными хозяйствами и предприятиями области продолжается уборка овощей и картофеля. Собрано свыше 13,7 тыс. тонн картофеля при средней урожайности 278 ц/га, овощей – более 17,7 тыс. тонн, урожайность составляет 332 ц/га.Под урожай будущего года посеяно более 408 тыс. га озимых культур, в том числе 119 тыс. га с внесением минеральных удобрений.Наибольшие площади засеяны в Хворостянском, Большечерниговском и Большеглушицком районах.Подготовка почвы проведена на площади 779 тыс. га, в том числе вспахано 411 тыс. га, передает пресс-служба облправительства.