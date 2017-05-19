В Самарской области ведется борьба с фальсифицированной молочной продукцией

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Среди рассмотренных на заседании был вопрос о ситуации в сфере оборота фальсифицированной молочной продукции на потребительском рынке Самарской области.В целях противодействия незаконному обороту молочной продукции на территории Самарской области специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Самарской таможни регулярно проводят инспекционные мероприятия, мониторингбезопасности пищевой продукции.Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Самарской области в 1 квартале текущего года были отобраны и направлены для исследования на показатели качества и безопасности в аккредитованную лабораторию ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» 83 пробы молочной продукции. Получен 31 положительный результат несоответствия требованиям Технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».По словам руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области Виктора Трусова, в результате исследований выявлено несоответствие продукции требованиям технического регламента у 8 молокопереработчиков, в том числе у 2 самарских производителей (ООО «Елховский молокозавод», ООО «АТЛ Плюс» г. Сызрань).Также фальсифицированное масло сливочное выявлено у самарских производителей ООО «Млечный путь», ИП Матвеев И.И., ИП Богачев О.В..У производителей молочной продукции ООО «Млечный путь» г. Самара, ООО ПК «АЙСБЕРГ-ЛЮКС» Московская обл. г. Яхрома, ООО «Озерецкий молочный комбинат» Московская обл. с. Озерецкое, ООО «Комбинат детского питания» г. Саратов, АО «АЛЕВ» г. Ульяновск, выявлены повторные нарушения технического регламента.По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, за 4 месяца текущего года в ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих молочную продукцию, было отобрано 293 пробы для лабораторных исследований. По результатам исследований требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» не соответствовало по физико-химическим показателям (наличие жиров немолочного происхождения, занижена массовая доля жира, завышена массовая доля влаги) - 12,5% молочной продукции; по микробиологическим показателям и по остаточному содержанию антибиотиков - 5,6%. В то же время по санитарно-химическим показателям все исследуемые пробы соответствовали гигиеническим нормам.За выявленные нарушения к продавцам молочной продукции приняты меры административного воздействия – назначены штрафы на общую сумму 377 тыс. рублей. Кроме того, из оборота изъято 44 кг некачественной молочной продукции, безтоваросопроводительных документов, без информации для потребителя на маркировке (этикетке).Как подчеркнула врио руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова, о каждом факте несоответствия продукции обязательным требованиям материалы направлялись в Управления Роспотребнадзора того региона, где находится производитель данной продукции (Ульяновская, Московская, Брянская области и Республики Мордовия, Кабардино-Балкария, Башкортостан) для принятия мер.В рамках взаимодействия в адрес самарского управления также поступают материалы о выявленных фактах нахождения в обороте на территории других регионов молочной продукции, в которой содержались жиры немолочного происхождения, произведенной в Самарской области.По информации Архиповой, в 2017 году поступили материалы на следующих производителей: ООО «Млечный путь», ООО «Самарские продукты», ИП Богачев О.В., ООО «Молочная индустрия», ООО «Красноярское молоко», ООО «Вега-Продукт»,ООО «Эко-Продукт», из них два предприятия (ООО «Вега-Продукт», ООО «Эко-Продукт») отсутствуют по фактическим и юридическим адресам, указанным на маркировке (предприятия «призраки»). Больше всего (18) материалов поступило наООО «Млечный путь».По итогам проверок было вынесено 14 постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму1,5 млн. рублей, из них 12 постановлений в отношении ООО «Млечный путь». Кроме того, у данных производителей отозваны декларации о соответствии молока и продуктов его переработки техническому регламенту. Информация о предприятиях «призраках» направлена в правоохранительные органы Самарской области для рассмотрения вопросавозможности привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Также результаты проверок направлены в адрес УФНС по Самарской области, которая в отношении ООО «Вега-Продукт» возбудила административное дело, а директорадисквалифицировали на один год.В целом же за период с января 2015 по январь 2017 года в рамках контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзором исследовано более 60 тыс. проб пищевой продукции, при этом более 6 тыс. проб молока и молочной продукции, отобранных как на самих предприятиях молочной промышленности, так и в предприятиях торговли.Анализ проведенных исследований выявил тенденцию к увеличению удельного веса молока и молочных продуктов, несоответствующих гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции с 17,5% в 2015 году до 19,4% в 2016 году. Основную долю в обороте молочных продуктов, несоответствующих по физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав, завышенное или заниженное содержание белка, жира, кислотность), занимают сливочное масло (87,7%) и сыры (6,2%).По результатам контрольно-надзорных мероприятий за 2015-2016 год Управлением в отношении организаций, занимающихся производством и оборотом молочной продукции, наложено штрафов на общую сумму 12 млн. 175 рублей. Изъято из оборота245 партий молочной продукции объемом более тонны. Выдано 150 предписаний о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда и 44 предписания об отзыве декларации о соответствии. Сотрудниками Управления районные суды направлялись исковые заявления. В отношении ООО «Молочная Индустрия», ООО «МолИнвест» и ОАО МСЗ «Кошкинский» судом вынесено решение о признании действий по выработке молочной продукции, несоответствующейтребованиям технического регламента Таможенного союза, противоправными и о прекращении противоправных действий. Материалы в отношении ООО «Млечный путь», направленные в суд в декабре 2016 г, находятся на рассмотрении.Одной из мер по борьбе с незаконным оборотом молочной продукции является внедрение электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) продукции животноводства. Органами власти сейчас прорабатываются вопросы по её внедрению в хозяйствующие субъекты и целесообразности внедрения такого механизма в отношении готовой продукции.Кроме того, Правительством Российской Федерации сейчас рассматривается возможность ужесточения штрафных санкций к производителям фальсифицированной продукции.Решением комиссии Департаменту ветеринарии по Самарской области совместно с Россельхознадзором по Самарской области и Союзом производителей молока Самарской области в целях обеспечения функционирования ЭВС на территорииСамарской области поручено в кратчайшие сроки разработать и утвердить «Дорожную карту» внедрения электронной ветеринарной сертификации сырого молока и готовой молочной продукции с перечнем мероприятий, исполнителей и сроков исполнения.