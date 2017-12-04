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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области в ноябре подорожал бензин

4 декабря 2017 13:15
119
В Самарской области в ноябре подорожал бензин Такие данные получены по большинству муниципальных образований.
Такие данные получены по большинству муниципальных образований.

По данным оперативного мониторинга, проводимого министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в ноябре текущего года в большинстве муниципальных образованиях региона отмечено повышение розничных цен на бензин и дизельное топливо. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,1 – 0,8 руб./л, дизельное топливо – на 0,1 – 2,1 руб./л.

Интервалы средних розничных цен на автомобильное топливо на автозаправочных станциях Самарской области по состоянию на 30.11.2017 составили:
на бензин марки АИ-80 – 31,7 – 32,1 руб. за литр;
на бензин марки АИ-92 – 36,7 – 37,3 руб. за литр;
на бензин марки АИ-95 – 39,5 – 40,1 руб. за литр;
на дизельное топливо – 36,5 – 38,5 руб. за литр.
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Комментарии



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