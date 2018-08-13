В Самарской области собрано более одного миллиона тонн зерна
13 августа 2018 17:32
124
Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район. Аграриями муниципалитета намолочено более 84 тыс. тонн. Сельхозпредприятиями Хворостянского района собрано свыше 71,4 тыс. тонн, Кошкинского – 70 тыс. тонн зерна.
Наибольшую урожайность демонстрируют хозяйства Ставропольского района – 28,3 ц/га. В Челно-Вершинском районе урожайность достигает 26,5 ц/га, в Сергиевском убирают 25, центнера с круга.
В сельскохозяйственных организациях области заготовлено более 75 тыс. тонн сена и 129 тыс. тонн сенажа, что составляет 74% и 83% от потребности соответственно. Продолжается заготовка кормов и в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах области.
Вместе с тем, на территории региона началась уборка овощей и картофеля. На сегодняшний день специализированными хозяйствами области собрано 3,2 тыс. тонн овощей и 502 тонны картофеля.
В пяти муниципальных районах Самарской области начался сев озимой ржи.
Сельские хозяйства региона ведут подготовку почвы под урожай будущего года. На отчетную дату подготовлено 163 тыс. га, в том числе вспахано 75 тыс. га, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
13 августа 2018 17:32
Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район. Экономика региона
123
13 августа 2018 13:41Дмитрий Славецкий: "На стратегической сессии акцент нужно делать на потенциале малых городов"
Исполнительный директор ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области считает что малые города наиболее активны в преодолении трудностей. Экономика региона
122
13 августа 2018 12:55
Обсуждается передача их министерству промышленности и технологий. Экономика региона
186
Финансы и Банки
13 августа 2018 14:19
В акции участвуют кредитные карты MasterCard уровня Standard и Gold, а также Mastercard Momentum. Финансы и Банки
149
10 августа 2018 14:07
Благодаря этому клиенты с нарушением слуха могут получить консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка, а также оформить их. Финансы и Банки
261
9 августа 2018 21:28
Обоснован прогноз тем, что не изменились цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс валют. Финансы и Банки
315
Строительство
7 августа 2018 11:28
Такие меры приняты в соответствии с федеральным законом. Строительство
371
6 августа 2018 13:25
Департамент градостроительства уже готовит соответствующие документы. Строительство
430
3 августа 2018 12:17
Наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе. Строительство
260
Новости
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
|
29.07.2018
На строительном рынке появляется все больше новых и современных...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
520
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1746
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1711
Бизнес
2 августа 2018 23:07
Самым богатым, по версии Bloomberg, является основной владелец компании "Северсталь" Алексей Мордашов. С начала года он стал богаче на $675 миллионов, и теперь у... Бизнес
395
2 августа 2018 15:52
В итоге на инвестиционный тур по четырём азиатским странам в течение 10 лет Владимир Евтушенков угробил, по самым примерным прикидкам, шесть миллиардов... Бизнес
299
2 августа 2018 14:22
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», бывшему банкиру угрожает до 10 лет за решеткой. Бизнес
456
Новости компаний
11 августа 2018 17:37
Сокращение продаж затронуло почти всех изготовителей этого типа одежды, кроме Levi Strauss. Новости компаний
347
10 августа 2018 23:38
Единственное, в чем Galaxy Note9 превосходит iPhone X — это яркость дисплея (604 против 574 нит) и насыщенность цветовой гаммы sRGB (224% против 128,5%). Новости компаний
744
10 августа 2018 23:26
Xiaomi обеспокоена тем, что западный рынок весьма критично воспринимает бренд ‘Xiaomi’. Новости компаний
783
10 августа 2018 22:15
Во второй раз имущество «Нефтемаша» будут продавать по сниженной цене. Новости компаний
496
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
408
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
319
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
335
Транспорт
13 августа 2018 11:21
Автобусы этого направления перестали ходить еще в конце июня. Транспорт
153
12 августа 2018 13:20
Транспорт
340
11 августа 2018 16:21
В настоящее время между нашими странами курсирует 13 пар поездов. Транспорт
443
10 августа 2018 14:00
Это связано с техническими причинами. Транспорт
418
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
413
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
939
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
735
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1326
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1114
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1145
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
513
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
365
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1721
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1714
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3381
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2484
Мероприятия
19 августа в Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического Марафона на кубок Главы города Самара
В Самарском бизнес-инкубаторе пройдет семинар для индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса