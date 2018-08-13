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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области собрано более одного миллиона тонн зерна

13 августа 2018 17:32
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Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район.
По данным областного министерства сельского хозяйства на 13 августа 2018 года обмолочено более 550 тыс. га, средняя урожайность составляет порядка 20 центнеров с гектара. В настоящее время в области собрано 1,1 млн тонн зерна.

Лидером по сбору урожая в настоящее время является Ставропольский район. Аграриями муниципалитета намолочено более 84 тыс. тонн. Сельхозпредприятиями Хворостянского района собрано свыше 71,4 тыс. тонн, Кошкинского – 70 тыс. тонн зерна.

Наибольшую урожайность демонстрируют хозяйства Ставропольского района – 28,3 ц/га. В Челно-Вершинском районе урожайность достигает 26,5 ц/га, в Сергиевском убирают 25, центнера с круга.

В сельскохозяйственных организациях области заготовлено более 75 тыс. тонн сена и 129 тыс. тонн сенажа, что составляет 74% и 83% от потребности соответственно. Продолжается заготовка кормов и в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах области.

Вместе с тем, на территории региона началась уборка овощей и картофеля. На сегодняшний день специализированными хозяйствами области собрано 3,2 тыс. тонн овощей и 502 тонны картофеля.

В пяти муниципальных районах Самарской области начался сев озимой ржи.

Сельские хозяйства региона ведут подготовку почвы под урожай будущего года. На отчетную дату подготовлено 163 тыс. га, в том числе вспахано 75 тыс. га, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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