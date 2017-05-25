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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области сформирован оперативный штаб по переходу на новый порядок применения контрольно-кассокой техники

25 мая 2017 13:51
115
В Самарской области сформирован оперативный штаб по переходу на новый порядок применения контрольно-кассокой техники
В приоритете – сельские районы.

Решением руководителя УФНС России по Самарской области А.В.Вихрова в налоговом ведомстве создан оперативный штаб по реализации реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники на территории региона. В рабочую группу вошли представители налоговой службы и ведомства уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области.

В рамках разработанного Плана работы оперативного штаба акцент сделан на всеобщей мобилизации информационных и обучающих ресурсов, инструментов «обратной связи», нацеленных на максимальное информирование бизнес-сообщества о реализации реформы в регионе и оперативное разрешение возникающих у предпринимателей проблемных вопросов развития бизнеса, защите их прав и интересов при переходе на новый порядок применения ККТ. Причем, в приоритете – сельские районы, поскольку именно здесь большая часть предпринимателей опирается на слухи и пользуется искаженной информацией о стоимости переоборудования, сроках перехода, алгоритму работы онлайн-касс на территориях со «слабым» интернетом.

Во всех районах Самарской области с 16 мая 2017 года под эгидой оперативного штаба работают совместные с налоговой службой и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской области «Открытые приемные». В тестовом режиме первая такая встреча прошла в Нефтегорском районе, затем серию «Открытых приемных» подхватили Ставропольский район и городской округ Жигулевск, 26 мая - в маршрутной карте Кинельский муниципальный район. Здесь в рамках программы внутрирегиональной экономической «Деловой миссии» субъектов малого и среднего предпринимательства, которая ежегодно объединяет представителей бизнеса самых разных отраслей со всей губернии, на главной площадке района развернется мобильный налоговый офис. Участникам форума продемонстрируют работу кассового аппарата нового поколения, проведут консультацию по вопросам регистрации онлайн-кассы, оказания технической поддержки, подключения к аккредитованному оператору фискальных данных, помогут в спорных вопросах. Кроме того, с 11.00 до 12.00 часов предпринимателей ждут в "Открытой приемной", которая разместится в здании администрации.  

 Заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Г.А.Рушковский заверил в готовности оперативно и с учетом конкретной ситуации разрешать любые проблемные вопросы в сфере реализации кассовой реформы, между тем бизнесменам стоит заблаговременно позаботиться о модернизации или приобретении соответствующего законодательству нового контрольно-кассового оборудования — до 1 июля 2017 года осталось чуть больше месяца, сообщает УФНС России по Самарской области.

Фото pixabay.com.




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Комментарии



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