В Самарской области при распределении большинства соцвыплат намерены учитывать принципы адресности и нуждаемости

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В Самарской области на сегодняшний день получателями различных социальных выплат является около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. Об этом заявила министр социально-демографической и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова. Всего в регионе существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно так называемому статусу человека, без учета его дохода. В 2017 году порядок меняется. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости.Так, с 1 марта 2017 года более чем в 3 раза увеличится пособие по бедности. На него могут претендовать граждане, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума. Как отметила министр, подавляющее большинство семей, где трое и более детей относятся к этой категории граждан, сообщает пресс-служба облправительства.«Мы увеличиваем размер пособия со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Таким образом, многодетная семья, в которой в два родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 тысячи рублей. Ранее эта же семья получала всего 750 рублей», – рассказала министр.Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тысяч рублей из областного бюджета. Аналогичные выплаты предусмотрены и муниципальным бюджетом г.о. Самары. Кроме того, как рассказала М.Ю. Антимонова, в связи с непростой экономической ситуацией во многих регионах России были вынуждены отказаться от выплат семьям при рождении третьих и последующих детей, тогда как в Самарской области эту программу продлили. И даже более – ежемесячные выплаты многодетным семьям также будут проиндексированы.«Пособие платят семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает среднего дохода по региону, то есть 27 тысяч рублей. Нам удалось сохранить и проиндексировать эту меру поддержки. Многодетные семьи получают из бюджета около 10 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трёх лет», – пояснила министр социально-демографической и семейной политики региона.Дополнительные средства на увеличение выплат появятся за счёт сокращения на 2,8 млрд рублей расходов на содержание органов власти.О том, какую работу провели депутаты Самарской Губернской Думы при подготовке закона, рассказала председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента Марина Геннадьевна Сидухина.«На самом деле во многих регионах страны уже давно введены критерии адресности и нуждаемости. Теперь пришли к этому и мы. Мы делали расчёты, анализировали и сравнивали. В итоге контрольной отметкой сделали сумму пенсии равную 250% прожиточного минимума – 19500 рублей. Этот порог у нас один из самых высоких в стране. В Пермском крае этот показатель составляет 200%, в Омской области 175%. В Волгоградской и области и Бурятии – 150%, это чуть более 11000 рублей», - привела примеры Сидухина.Напомним, по новому порядку ЕДВ не предоставляется работающим пенсионерам, однако, как отметила Сидухина, принцип адресности является основой для принятия окончательного решения по каждому человеку.«Граждане, которым требуется помощь, должны обращаться к нам, депутатам, или в управление соцзащиты по месту жительства, или в министерство социально-демографической и семейной политики – мы не оставим без внимания обращения и будем работать так, чтобы те, кому помощь нужна, её получали», - рассказала депутат.