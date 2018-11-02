В Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года
2 ноября 2018 09:36
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Совещание прошло после расширенного заседания правительства, где были обозначены ключевые направления социально-экономического развития области, в том числе, по отрасли сельского хозяйства. Сегодня участники встречи констатировали: АПК региона пока находится не на лидерских позициях.
«Нам их только предстоит штурмовать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это потребует объединения усилия и полной мобилизации. И если мы не реализуем то, что намечали ранее — по направлениям развития животноводства, орошаемым землям, внедрению новых технологий, — рассчитывать на опережающие темпы не приходится».
Губернатор обратил внимание, что аграрии должны использовать каждую возможность, чтобы обсудить проблемные зоны и проекты, решение по которым были приняты ранее.
«Часто бывало: приняли и забыли. Такой подход не способствует эффективности нашей работы. Если мы решение приняли, то должны его доводить до конца», — сказал Дмитрий Азаров.
Основной докладчик — министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин — сообщил, что в текущем году отрасль получила небывалую поддержку — 4,4 млрд рублей (из них более 3,1 млрд. – из регионального бюджета, 1,3 млрд — из федерального бюджета). Большая часть средств направляется на животноводство и растениеводство, а также на развитие сельских территорий и подготовку кадров.
Всего за ближайшие три года в АПК будет направлено 8,2 млрд рублей из регионального бюджета. Кроме того, по словам Николая Абашина, участие в национальных проектах и федеральных программах позволит агросектору дополнительно привлечь 3,7 млрд рублей из федеральной казны.
Среди проблемных моментов министр, в частности, назвал низкую обеспеченность собственным мясом (53%) и молоком (57%). В перспективе наращиванию объемов производства в животноводстве будет способствовать реализация ряда инвестиционных проектов в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве. Есть и проекты, которые пока находятся в стадии проработки.
В ходе совещания проанализировали и несколько проблемных ситуаций. Например, в Кинель-Черкасском районе переработчик отказался принимать молоко от хозяйства, сославшись на ухудшение качества. От коров, в итоге, отказались. При этом ни районная власть, ни Минсельхоз в ситуацию не вмешались, хотя животноводство — приоритетная отрасль. Дмитрий Азаров заметил, что каждое приоритетное направление должно быть постоянно в центре внимания как профильного министерства, так и глав районов.
«Если это приоритет, то это приоритет и в вашей работе. Значит, надо было разобраться в ситуации. А снижение поголовья — это результат вашего бездействия, совершенно конкретный и четкий, оцифрованный», — подчеркнул Дмитрий Азаров. «Мы должны по каждому хозяйству понимать, что там происходит. Видеть риски и заблаговременно принимать меры. Мы ситуацию должны чувствовать. Спрос будет именно такой. И выводы тоже».
Губернатор отметил: определяя приоритетные направления финансирования сферы АПК, необходимо встречаться с сельхозпроизводителями для обсуждения предложений: «Мы готовы помогать инвесторам, которые предоставят «дорожные карты» по проектам со сроками реализации».
В качестве основных точек роста сельского хозяйства на ближайшие годы Николай Абашев назвал технологическую модернизацию, внедрение цифровых технологий, развитие животноводства, селекции и семеноводства, наращивание экспортного потенциала, комплексное развитие социальной сферы села и кадрового потенциала.
Обсуждение перспектив развития АПК продолжилось в торжественной обстановке. Поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, Губернатор отметил, что самоотверженный труд сельчан позволил, несмотря на очень сложные погодные условия, обеспечить область нужным запасом хлеба и зерновых в целом.
«Все это стало возможным благодаря вашему труду. В прошлом году мы говорили о практически рекордном за последние 40 лет урожае. Но не всегда погода к нам милостива. А это значит, что мы еще многое должны сделать с точки зрения внедрения современных технологий, расширения орошаемых земель, чтобы меньше зависеть от погоды», — сказал Губернатор.
Он также заверил, что поддержка сельского хозяйства продолжится: «Мы обладаем потенциалом, еще не реализованным. А значит, нам вместе предстоит брать новые вершины. И я уверен, что при таком ответственном, профессиональном отношении к делу мы обязательно эти вершины возьмем», передает пресс-служба облправительства.
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