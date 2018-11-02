В Самарской области подвели итоги сельскохозяйственного года

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, самарские аграрии отметили День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Перед торжественной церемонией в УСК «Грация» Глава регионапровел с представителями регионального Минсельхоза, главами районов и крупнейшими сельхозпроизводителями рабочее совещание «АПК Самарской области в современных реалиях: ключевые проблемы и точки роста». Аграрии подвели предварительные итоги 2018-го года, проанализировали ранее принятые решения и обозначили приоритеты развития отрасли.Совещание прошло после расширенного заседания правительства, где были обозначены ключевые направления социально-экономического развития области, в том числе, по отрасли сельского хозяйства. Сегодня участники встречи констатировали: АПК региона пока находится не на лидерских позициях.«Нам их только предстоит штурмовать, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Это потребует объединения усилия и полной мобилизации. И если мы не реализуем то, что намечали ранее — по направлениям развития животноводства, орошаемым землям, внедрению новых технологий, — рассчитывать на опережающие темпы не приходится».Губернатор обратил внимание, что аграрии должны использовать каждую возможность, чтобы обсудить проблемные зоны и проекты, решение по которым были приняты ранее.«Часто бывало: приняли и забыли. Такой подход не способствует эффективности нашей работы. Если мы решение приняли, то должны его доводить до конца», — сказал Дмитрий Азаров.Основной докладчик — министр сельского хозяйства и продовольствия— сообщил, что в текущем году отрасль получила небывалую поддержку — 4,4 млрд рублей (из них более 3,1 млрд. – из регионального бюджета, 1,3 млрд — из федерального бюджета). Большая часть средств направляется на животноводство и растениеводство, а также на развитие сельских территорий и подготовку кадров.Всего за ближайшие три года в АПК будет направлено 8,2 млрд рублей из регионального бюджета. Кроме того, по словам Николая Абашина, участие в национальных проектах и федеральных программах позволит агросектору дополнительно привлечь 3,7 млрд рублей из федеральной казны.Среди проблемных моментов министр, в частности, назвал низкую обеспеченность собственным мясом (53%) и молоком (57%). В перспективе наращиванию объемов производства в животноводстве будет способствовать реализация ряда инвестиционных проектов в молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве. Есть и проекты, которые пока находятся в стадии проработки.В ходе совещания проанализировали и несколько проблемных ситуаций. Например, в Кинель-Черкасском районе переработчик отказался принимать молоко от хозяйства, сославшись на ухудшение качества. От коров, в итоге, отказались. При этом ни районная власть, ни Минсельхоз в ситуацию не вмешались, хотя животноводство — приоритетная отрасль. Дмитрий Азаров заметил, что каждое приоритетное направление должно быть постоянно в центре внимания как профильного министерства, так и глав районов.«Если это приоритет, то это приоритет и в вашей работе. Значит, надо было разобраться в ситуации. А снижение поголовья — это результат вашего бездействия, совершенно конкретный и четкий, оцифрованный», — подчеркнул Дмитрий Азаров. «Мы должны по каждому хозяйству понимать, что там происходит. Видеть риски и заблаговременно принимать меры. Мы ситуацию должны чувствовать. Спрос будет именно такой. И выводы тоже».Губернатор отметил: определяя приоритетные направления финансирования сферы АПК, необходимо встречаться с сельхозпроизводителями для обсуждения предложений: «Мы готовы помогать инвесторам, которые предоставят «дорожные карты» по проектам со сроками реализации».В качестве основных точек роста сельского хозяйства на ближайшие годы Николай Абашев назвал технологическую модернизацию, внедрение цифровых технологий, развитие животноводства, селекции и семеноводства, наращивание экспортного потенциала, комплексное развитие социальной сферы села и кадрового потенциала.Обсуждение перспектив развития АПК продолжилось в торжественной обстановке. Поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником, Губернатор отметил, что самоотверженный труд сельчан позволил, несмотря на очень сложные погодные условия, обеспечить область нужным запасом хлеба и зерновых в целом.«Все это стало возможным благодаря вашему труду. В прошлом году мы говорили о практически рекордном за последние 40 лет урожае. Но не всегда погода к нам милостива. А это значит, что мы еще многое должны сделать с точки зрения внедрения современных технологий, расширения орошаемых земель, чтобы меньше зависеть от погоды», — сказал Губернатор.Он также заверил, что поддержка сельского хозяйства продолжится: «Мы обладаем потенциалом, еще не реализованным. А значит, нам вместе предстоит брать новые вершины. И я уверен, что при таком ответственном, профессиональном отношении к делу мы обязательно эти вершины возьмем», передает пресс-служба облправительства.