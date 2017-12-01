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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самарской области открывается откормочная площадка на 600 голов

1 декабря 2017 10:40
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В Самарской области открывается откормочная площадка на 600 голов Также пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота.
Также пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота.

4 декабря, в понедельник, в 10.00 в Сызрани (Гостиничный комплекс Каскад, ул. Дамбовская, 1) пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота.
В рамках семинара состоится открытие откормочной площадки на 600 голов КРС ООО «Чистый продукт» в Шигонской районе (выезд (13.00) на действующую ферму ООО «Чистый продукт» в п. Береговой, и на новую откормочную площадку (14.00) в с. Белоключье, Шигонского района).

Предприятие планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию вторую откормочную площадку подобного типа в муниципальном районе Шигонский, что позволит увеличить маточное поголовье коров ООО «ШАЖК «Чистый продукт» на 1200 голов и таким образом увеличить в Самарской области реализацию мяса КРС высшей категории на 400 тонн в год. В летний период, при нахождении маточного поголовья в летних лагерях, предполагается использовать данную площадку, как откормочник для молодняка на 1600 голов. 
Необходимо отметить, что данный проект предоставляется возможным использовать как «типовой» отдельными фермерскими хозяйствами и организациями АПК, занимающихся мясным скотоводством, в связи с его простотой в эксплуатации и относительно небольших капитальных вложений при реализации, сообщает пресс-служба облправительства.


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Комментарии



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