В Самарской области достигнут прошлогодний рекордный уровень сбора зерновых

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На сегодняшний день самарскими хлеборобами собрано более 2 млн. 200 тыс. тонн зерна при средней урожайности порядка 35 ц/га, убрано более 700 тыс. га или 72% уборочных площадей зерновых и зернобобовых культур. Уровень сбора урожая на данный момент превысил цифру 2016 года. Тогда в регионе было собран рекордный за последние 20 лет урожай – 2 млн.200 тыс.тонн.Самая высокая урожайность зерновых 37-39 ц/га отмечается в хозяйствах Ставропольского, Кошкинского и Сергиевского районов, сообщает пресс-служба облправительства.Только с озимого клина собрано свыше 1 млн. 400 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 36,4 ц/га. В прошлом году с озимых культур было намолочено 990 тыс. тонн, а урожайность составила 26 ц/га. Работы в полях и на зерносушильных комплексах идут круглосуточно.В настоящее время в уборке зерновых задействовано более 2 тыс. комбайнов (максимальный выход комбайнов на прямое комбайнирование и подбор - 2,4 тыс.ед.), 1,5 тыс. жаток, 2,7 тыс. грузовых автомобилей. Для повышения качества зерна 900 единиц зерноочистительных машин и 125 сушилок осуществляют подработку и сушку зерновой массы.В настоящее время в общем объеме зерна уже собрано более 1 млн. 355 тыс. тонн пшеницы (70%), 492 тыс. тонн ячменя, 87 тыс. тонн ржи и более 127 тыс. тонн овса. Более 60% намолоченной пшеницы в основном соответствует продовольственным кондициям.В целом по области остается убрать 360 тыс. га яровых зерновых культур, при этом более 80 тыс. га – это поздние зерновые просо, гречиха, сорго и кукуруза на зерно.В муниципальных районах сельхозпредприятия приступили к севу озимых культур. Всего запланировано посеять озимых на площади 430 тыс. га. Соответствующее задание доведено до каждого муниципалитета. На отчетную дату посеяно более 156 тыс. га или 40% от задания.Наибольшие площади озимых посеяны хозяйствами Пестравского (12,9 тыс. га), Большечерниговского (10 тыс. га), Красноармейского (12,2 тыс. га), Хворостянского (11,2 тыс. га) и Большеглушицкого (11,6 тыс. га) районов.Самарская область входит в пятерку лидеров по валовому сбору зерна среди регионов ПФО.