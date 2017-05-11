В Самарской области 9 355 человек стали участниками программы «Жилье для российской семьи»
11 мая 2017 10:56
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На 1 мая 2017 года в реестре граждан – участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарской области зарегистрировано 9 355 человек. Из них 4733 уже определились с выбором своего будущего места жительства, заключив договоры участия в долевом строительстве и договоры купли-продажи.
В Самарской области органом, курирующим программу, является министерство строительства. Ведение реестра участников поручено Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки, как региональному оператору жилищной политики.
Федеральная программа «Жилье для российской семьи» была запущена в мае 2014 года. Программа нацелена на решение жилищного вопроса активно работающего населения, не имеющего достаточного дохода для покупки недвижимости по рыночным ценам. Такая возможность предоставлялась участниками программы за счет выгодной цены – 35 000 рублей за квадратный метр жилья с чистовой отделкой, сообщает СОФЖИ.
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