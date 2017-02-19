В Самаре состоялась рабочая встреча губернатора с председателем совета директоров «Русагро»
19 февраля 2017 16:29
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Мошкович приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить как идут работы по расширению мощностей маслоэкстракционного завода в Безенчукском районе, который входит в состав агрохолдинга. Ожидается, что уже осенью 2017 будет открыт цех рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла завода. Этот проект нацелен на выпуск импортозамещающей продукции. Объем производства составит около 2 млрд рублей.
Глава «Русагро» сообщил, что помимо этого цеха принято решение на маслоэкстракционном заводе открыть еще один - грануляции лузги подсолнечника.
Также глава региона и председатель совета директор «Русагро» обсудили совместные планы по реализации ряда конкретных проектов в Самарской области. В частности, речь шла о программе мелиорации земель в нашем регионе, которую планируетреализовывать «Русагро».
Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном. «Мы первая компания, которая экспортировала подсолнечное масло в Иран через Каспийское море. В Иране прямо в порту мы планируем построить завод по переработке масла. Также туда можно экспортировать зерновые и мясо. Они нам в ответ могут импортировать орехи, сладости и пряности», - пояснил В.Н. Мошкович.
В связи с расширением сотрудничества с Китаем, глава «Русагро» уточнил, будет ли проходить новый «шелковый путь» через Самарскую область. Глава региона дал утвердительный ответ, пояснив что дорога будет идти по территории региона в районе Хворостянки, Пестравки и Большой Чергниговки.
«По логистике Самарская область очень удобна для нас в связи со взаимодействием с Китаем. Мы начали поставлять туда подсолнечное масло. У них его вообще нет, а продукцию российского производства они приветствуют, потому что она чистая, не генетически модифицированная», - пояснил В.Н. Мошкович. - Логистические маршруты меняются, мы видим, что в Юго-Восточной Азии дефицит подсолнечного масла. И для нас это перспективное направление работы», сообщает пресс-служба облправительства.
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