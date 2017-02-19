Я нашел ошибку
Главные новости: 
Придя в себя, пенсионерка вызвала скорую помощь, на которой была доставлена в городскую больницу.
В Чапаевске, в подъезде дома, 62-летний мужчина ударил пожилую женщину по лицу и отобрал сумку с продуктами
Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном.
В Самаре состоялась рабочая встреча губернатора с председателем совета директоров «Русагро»
Экспедиция проводится с целью проверки техники на способность обеспечивать автономную работу в условиях низких температур.
В суровых условиях: Минобороны начало испытания военной техники в Арктике
В ходе проверки было установлено, что владелец торгового объекта осуществляет предпринимательскую деятельность, не имея на это лицензию. Кроме того, крепкая алкогольная продукция реализуется в отсутствие сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства.
В самарском магазине на улице Ново-Вокзальной незаконно торговли спиртным
«Золотой час» - тот момент времени, когда пострадавшему можно оказать наиболее действенную медицинскую помощь.
Полицейские вместе со студентами Борского медколледжа провели акцию «Правило «золотого часа» или первая помощь пострадавшим в ДТП»
По словам водителя маршрутки, он просто не заметил женщину, так как, начиная выезжать с остановки, посмотрел в левое зеркало, но в этот самый момент несчастная неожиданно вышла справа.
В Тольятти, на остановке, маршрутное такси насмерть задавило женщину, упавшую под колеса
35-летний самарец на одном из интернет-сайтов выставил на продажу свой автомобиль. На объявление откликнулся молодой человек.
В Самаре покупатель автомобиля ударил молотком по голове хозяина, требуя у него отдать ключи от машины
Главный герой акции – «инспектор ДПС» Топтыгин Михаил Потапович – задавал водителям по три вопроса на тему безопасной перевозки детей в салоне автомобиля.
В Шенталинском районе сотрудники ОГИБДД провели акцию по безопасной перевозке детей в салоне автомобиля
сегодня  Воскресенье,19 февраля, 18:57
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 57.63
0.48
EUR 61.45
0.8
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре состоялась рабочая встреча губернатора с председателем совета директоров «Русагро»

19 февраля 2017 16:29
98
Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном.
17 февраля Николай Меркушкин провел рабочую с председателем совета директоров агрохолдинга «Русагро» Вадимом  Мошковичем и министром сельского хозяйства и продовольствия региона Алексеем Поповым.

Мошкович приехал в Самарскую область, чтобы на месте проверить как идут работы по расширению мощностей  маслоэкстракционного завода в Безенчукском районе, который входит в состав агрохолдинга. Ожидается, что уже осенью 2017 будет открыт цех рафинации, дезодорации, розлива и фасовки растительного масла завода. Этот проект нацелен на выпуск импортозамещающей продукции. Объем производства составит около 2 млрд рублей.

 Глава «Русагро» сообщил, что помимо этого цеха принято решение на маслоэкстракционном заводе открыть еще один - грануляции лузги подсолнечника.

Также глава региона и председатель совета директор «Русагро» обсудили совместные планы по реализации ряда конкретных проектов в Самарской области. В частности, речь шла о программе мелиорации земель в нашем регионе, которую планируетреализовывать «Русагро».

Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном. «Мы первая компания, которая экспортировала подсолнечное масло в Иран через Каспийское море. В Иране прямо в порту мы планируем построить завод по переработке масла. Также туда можно экспортировать зерновые и мясо. Они нам в ответ могут импортировать орехи, сладости и пряности», - пояснил В.Н. Мошкович.

В связи с расширением сотрудничества с Китаем, глава «Русагро» уточнил, будет ли проходить новый «шелковый путь» через Самарскую область. Глава региона дал утвердительный ответ, пояснив что дорога будет идти по территории региона в районе Хворостянки, Пестравки и Большой Чергниговки.

«По логистике Самарская область очень удобна для нас в связи со взаимодействием с Китаем. Мы начали поставлять туда подсолнечное масло. У них его вообще нет, а продукцию российского производства они приветствуют, потому что она чистая, не генетически модифицированная», - пояснил В.Н. Мошкович. - Логистические маршруты меняются, мы видим, что в Юго-Восточной Азии дефицит подсолнечного масла. И для нас это перспективное направление работы», сообщает пресс-служба облправительства. 
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 февраля 2017  16:29
Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном.
В Самаре состоялась рабочая встреча губернатора с председателем совета директоров «Русагро»
Вадим Мошкович рассказал губернатору о том, что агрохолдинг начал сотрудничать с Китаем и Ираном.  Экономика региона
97
16 февраля 2017  16:17
В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов РФ, строительство и платные услуги - в трех из пяти.
Аналитики: экономическое положение российских регионов резко ухудшилось
В первую очередь страдают сектора, ориентированные на население, доходы которого падают 26 месяцев подряд: розничная торговля сжимается в шести из семи субъектов... Экономика региона
232
16 февраля 2017  09:43
В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области
В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области
Дороже всего один метр жилплощади традиционно стоит в Самаре. Экономика региона
284
Весь список
Финансы и Банки
17 февраля 2017  13:54
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000.
Бизнесмены Поволжья выбирают самоинкассацию
Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в... Финансы и Банки
166
16 февраля 2017  14:19
Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают корпоративные карты. Новые возможности и оформление сервиса сделали его ещё удобней.
Вести бизнес онлайн стало удобней
Ежедневно через сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели подают заявки на кредиты и открывают расчетные счета, оплачивают услуги, заказывают... Финансы и Банки
160
15 февраля 2017  14:05
С 15 февраля Сбербанк проводит весеннюю акцию, по условиям которой ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от 300 000 рублей. Акция действует до 30 апреля 2017 г.
Ставки по потребительским кредитам вновь снижены
 С 15 февраля Сбербанк проводит весеннюю акцию, по условиям которой ставки по потребительским кредитам снижены на 1-3 процентных пункта для займов от... Финансы и Банки
341
Весь список
Строительство
17 февраля 2017  12:55
Чаще всего вторичное жилье в Самаре предлагают в Кировском районе
Чаще всего вторичное жилье в Самаре предлагают в Кировском районе
Об этом сообщает СОФЖИ. Строительство
200
15 февраля 2017  22:42
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Минстрой РФ создал спецкомиссию для ликвидации отставания на стройке «Самара Арена»
Инициатором создания комиссии стал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.  Строительство
411
15 февраля 2017  20:50
Аркадий Лазарев 2
Аркадий Лазарев: «Это действенная мера – теперь все будут знать состояние дорог по всей России».
Руководитель самарской группы общественного контроля «Дорога63», помощник депутата Государственной Думы Аркадий Лазарев прокомментировал новость о... Строительство
256
Весь список

Налоги
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
95
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
831
20 декабря 2015  15:14
В Самаре может появиться образовательное страхование
 В Самарской области в 2016 году может появиться образовательное страхование. Налоги
1908
Весь список
Бизнес
14 февраля 2017  17:23
Тяговые аккумуляторы от итальянского производителя
Тяговые аккумуляторы от итальянского производителя
 Складских помещений появляется всё больше, поэтому появляется необходимость в технике, которая бы работала на этих складах.  Бизнес
39
14 февраля 2017  17:03
Вилочные погрузчики у надёжного поставщика
Вилочные погрузчики у надёжного поставщика
 Погрузчики имеют свою специфику работы. Не все знают, как они работают и какой вид погрузчика нужен для тех или иных работ.  Бизнес
38
23 января 2017  17:14
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
Отпариватели для одежды – отличный выбор для вашего магазина!
 Те люди, которые занимаются торговлей, очень хорошо знают, что существует большое количество нюансов, имеющих значение для успешного бизнеса.  Бизнес
149
Весь список


Новости компаний
15 февраля 2017  11:13
Визитки и их способы изготовления
Визитка сегодня является аксессуаром делового человека, лицом компании. При первом знакомстве на деловой встрече важной частью процедуры является обмен... Новости компаний
48
14 февраля 2017  13:41
АВТОВАЗ выпустит к юбилею лимитированную версию Lada 4×4
АВТОВАЗ выпустит к юбилею лимитированную версию Lada 4×4
Первая «Нива» сошла с конвейера Волжского автозавода в 1977 году. Новости компаний
171
14 февраля 2017  11:21
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
Самараэнерго открывает в Самаре два новых Центра обслуживания клиентов
В новых Центрах обслуживания клиентов будет осуществляться без перерыва на обед. Новости компаний
719
13 февраля 2017  17:32
Аренда илососов в профессиональной компании
Аренда илососов в профессиональной компании
 Такая техника, как илососы пользуются спросом в некоторых ситуациях. Нельзя сказать, что их можно использовать практически в любой ситуации, так как это не... Новости компаний
45
Весь список
IT и Коммуникации
18 февраля 2017  19:36
Зарабатывайте на uPages.io
 На первый взгляд  сервис uPages.io  ничем не отличается от площадок для публикации текстов. Люди здесь пишут о том, о чем хотят рассказать, однако, на сайте... IT и Коммуникации
34
17 февраля 2017  16:10
Самые модные и практичные чехлы на телефоны Samsung
Самые модные и практичные чехлы на телефоны Samsung
 Сейчас мало кто может представить свою жизнь без повседневного использования мобильных устройств и гаджетов. IT и Коммуникации
30
15 февраля 2017  16:54
Какой IPhone прикупить себе к Новому году?
Какой IPhone прикупить себе к Новому году?
 В канун Нового года так и хочется порадовать себя чем-то новеньким и невероятно классным. Идеальным вариантом будет прикупить себе новенький гаджет, где... IT и Коммуникации
42
Весь список
Транспорт
18 февраля 2017  11:39
Самара на втором месте по пробкам на дорогах в России
Самара на втором месте по пробкам на дорогах в России
Информация о пробках на дорогах российских городов получена от сервиса «Google-Карты». Транспорт
218
17 февраля 2017  11:32
В Самаре из-за праздника Масленицы временно ограничат движение в районе пл. Куйбышева
В Самаре из-за праздника Масленицы временно ограничат движение в районе пл. Куйбышева
Автобусные маршруты №24, 92, 297 будут следовать в объезд. Транспорт
124
16 февраля 2017  13:29
Готовится к началу строительство линии трамвая до стадиона для ЧМ-2018 в Самаре
Готовится к началу строительство линии трамвая до стадиона для ЧМ-2018 в Самаре
Подведены итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ. Транспорт
259
14 февраля 2017  16:14
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.
С 1 апреля вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта по дорогам Самарской области
В связи с необходимостью обеспечения сохранности дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями - в весенний и летний периоды.  Транспорт
244
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
1223
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
751
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
5035
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
2007
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2628
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1660
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1354
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2460
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2331
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11467
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9437
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5808
Весь список

Мероприятия
В самарском Доме дружбы народов пройдет мероприятие «Мой родной язык»
18 февраля в Самаре состоится митинг пенсионеров
ГИБДД Самары провела специализированный рейд на нерегулируемых пешеходных переходах города
Весь список
Популярное
за сегодня

Главный раввин России выступил за перезахоронение тела Ленина

12408

Яруллин Талип - Муфтий Самарской области, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области

6617

Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников

2778
за неделю

Главный раввин России выступил за перезахоронение тела Ленина

12417

Яруллин Талип - Муфтий Самарской области, председатель регионального духовного управления мусульман Самарской области

6646

Прошедший сегодня митинг протеста пенсионеров в Самаре, с требованием отставки губернатора, собрал от 1,2 до 1,5 тысячи участников

5553
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда