В Самаре прошла встреча с жителями по вопросам переселения из аварийного жилья

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«Встреча была организована в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы понимаем, что надо приложить максимально усилий, что успокоить людей. Рассказать о ситуации. Ответить на вопросы. Показать жилье, которое уже закуплено муниципалитетами. Не допустить роста социальной напряженности среди граждан, в отношении которых не выполнено обязательство по их переселению в срок до 1 сентября 2017 года», - прокомментировал первый заместитель министра строительства Анатолий Баранников.В настоящее время реализация программных мероприятий находится в завершающей стадии и при постоянном контроле со стороны министерства строительства Самарской области и глав администраций указанных муниципальных образований.В ближайшей перспективе будет решен вопрос с переселением 107 человек в Красноармейском районе и 694 человек в Самаре. Именно эти граждане и были приглашены для открытого диалога с представителями власти, сообщает пресс-служба облправительства.