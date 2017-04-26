В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей
26 апреля 2017 11:28
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Депутаты гордумы Самары распределили 927 млн рублей, которые город получил из вышестоящих бюджетов. 865 млн рублей из общей суммы – «это субсидии на решение вопросов местного значения, 62 млн рублей – субвенции на реализацию переданных государственных полномочий», - сообщает пресс-служба думы. После внесения изменений параметры бюджета будут следующими: доходы - 25,1 млрд рублей, расходы - 26, 9 млрд рублей.
188 млн рублей из поступивших в бюджет денег выделят на строительство детсада в «Кошелев-проекте» и 87 млн рублей – на детсад в «Волгаре». 205,5 млн рублей на «ряда дорог местного значения».
Выделят деньги и на два самарских долгостроя - 21 млн рублей направят на капитальный ремонт стадиона «Нефтяник», 169,5 млн рублей - на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда, пишет Самара.ру.
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Комментарии
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Michael
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