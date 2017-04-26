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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей

26 апреля 2017 11:28
136
В Самаре на реконструкцию Заводского шоссе выделили 169,5 млн рублей
Средства распределили депутаты городской думы.

Депутаты гордумы Самары распределили 927 млн рублей, которые город получил из вышестоящих бюджетов. 865 млн рублей из общей суммы – «это субсидии на решение вопросов местного значения, 62 млн рублей – субвенции на реализацию переданных государственных полномочий», - сообщает пресс-служба думы. После внесения изменений параметры бюджета будут следующими: доходы - 25,1 млрд рублей, расходы - 26, 9 млрд рублей.

188 млн рублей из поступивших в бюджет денег выделят на строительство детсада в «Кошелев-проекте» и 87 млн рублей – на детсад в «Волгаре». 205,5 млн рублей на «ряда дорог местного значения».

Выделят деньги и на два самарских долгостроя - 21 млн рублей направят на капитальный ремонт стадиона «Нефтяник», 169,5 млн рублей - на реконструкцию Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22-го Партсъезда, пишет Самара.ру.

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Комментарии

26 апреля 2017 14:14
Michael
Гуляли три дня, порвали два баяна!


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