В Самаре на месте хлебозавода появится торговый центр
23 апреля 2017 16:17
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Администрация Самары подвела итоги публичных слушаний по вопросы застройки территории бывшего ООО «Самарский хлебозавод № 9». Из офиицального опубликования следует, что жители района поддержали строительство торгового центра на этом месте. Публичные слушания проходили в формате сбор мнений, предложений и замечаний жителей Самары.
Торговый центр построят на земельном участке площадью 21943 кв.м.
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