В Самаре ищут подрядчика, который займется содержанием АСУДД в регионе
5 декабря 2017 13:10
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Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования региона ищет подрядчика, который будет содержать автоматизированную систему управления дорожным движением в Самарской области. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Цена контракта составляет 9,7 миллиона рублей. Такие средства планируют направить на содержание АСУДД на дорогах общего пользования регионального значения на Московском шоссе (от ул. Мичурина до подъезда к Самаре от трассы М-5 «Урал») и на ул. Ново-Садовая от (ул. Полевой до ул. Г. Димитрова).
Имя подрячика станет известно 20 декабря текущего года, сообщает "ФедералПресс".
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