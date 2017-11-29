В Самаре чиновников мэрии будут возить на работу за 5 миллионов рублей
29 ноября 2017 12:42
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В Самаре ищут подрядчика для оказания услуг по перевозке сотрудников администрации города к месту работы и обратно.
Заказчиком услуг выступает МП «Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения», пишет "ФедералПресс".
Перевозчик должен будет оказывать услуги с 9 января по 29 декабря 2018 года. За это ему планируют заплатить около 5 миллионов рублей.
Согласно техническому заданию, в указанный период подрядчик будет осуществлять ежедневные перевозки от 116 километра до здания мэрии. Для этого понадобится автобус, оборудованный не менее 40 мягкими сидячими местами.
Также организация должна будет предоставить два автобуса с 53 мягкими креслами для организации маршрутов от улицы Советской армии до мэрии и от проспекта Металлургов.
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