В Самаре был представлен проект четвертой очереди самарской набережной
13 февраля 2017 18:40
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В ходе совещания Губернатору был представлен проект четвертой очереди самарской набережной.
Новая территория будет состоять из трех каскадов с фонтанами и велодорожками, детскими площадками, санитарными зонами. Доминантой этого объекта должен стать фонтан площадью 385 квадратных метров. По словам специалистов, такого сооружения на набережных страны еще не возводили. Финансирование данного проекта будет вестись из областного и городского бюджетов, сообщает пресс-служба облправительства.
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