В России появится беспилотный автомобиль для зимних дорог

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Конкурс пройдёт в рамках серии открытых инженерных состязаний Up Great. Задание и условия конкурса разработаны экспертной группой "Лаборатории робототехники" Сбербанка. Техническим партнёром станет компания "Яндекс". Автомобиль будет называться "Зимний город".Как рассказал РИА "Новости" директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов, учёным предстоит разработать беспилотный автомобиль, способный передвигаться по городу в экстремальных климатических условиях.Кроме "Зимнего города" также будут проведены конкурсы "Первый элемент. Воздух" — создание аккумуляторов для малых беспилотных аппаратов — и "Первый элемент. Земля" — создание аккумуляторов для наземных и плавающих транспортных средств средних размеров.